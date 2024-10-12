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ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Ή ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ. ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ! ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ (ΑΠΑΤ)ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/5uVbwCbj4Avp92Y , https://rumble.com/v5ig8ol-2cor-614-what-communion-hath-light-with-darkness.html .
ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΚΟΙΛΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣ ΤΟ ΚΡΥΒΩ.
ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΑΜΕΤΡΗΤΑ ΠΑΘΗ ΜΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ).
ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΔΙΔΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ https://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , ... ΕΝΩ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;...
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΩ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ; (Β ΚΟΡ. 6,14)» ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΩ ΤΟ «ΟΥΚ ΕΠ' ΑΡΤΩ ΜΟΝΩ ΖΗΣΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΛΛ' ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΡΗΜΑΤΙ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΟΥ (ΜΑΤΘ. 4,4)»;
Γιατί βλέπουμε στην «ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ». «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»… Όχι σοδομιστές. «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 34-35)».
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΑ: ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΑΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Μὲ τὴν ἀθωωτικὴν ἀπόφασιν ἀπεδέχθησαν ὅτι τὰ ἐμβόλια προεκάλουν βλάβην! (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v5hh385-military-courts-accepted-that-vaccines-cause-harm.html , https://www.brighteon.com/a2482aba-f930-4fd8-b822-af50c2df805b , https://ugetube.com/watch/iEjngukuKcKIw9a .