Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΗΡΩΔΗ

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552 views • June 20, 2021





Ταυτόχρονα μετά τις πάμπολλες αναφορές παντού για μεταλλικά αντικείμενα που κολλούν σε ανθρώπους στους οποίους έχουν μπει μεσα τους αυτά τα πολυδιαφημισμένα σκευάσματα, εντοπίζουμε πως υπάρχουν διάφορες εταιρίες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Magnetofection. Δηλαδή τη χρήση μαγνητισμού ούτως ώστε να διανεμηθεί καλύτερα το mRna (ή αλλο νουκλεϊκο οξύ ή ιός) στον οργανισμό. Επίσης μαζί και με τη χρήση για παράδειγμα της λουσιφεράσης οι ειδικοί μπορούν να κάνουν καλύτερη άμεση διάγνωση μέσα από το σώμα μας.



Και στη δεύτερη θέση (μετά την ψευτοπανδημία) των κρίσεων μπαλαντέρ που επιβάλλουν άμεσες λύσεις από τους ηγέτες που ήταν υπεύθυνοι και την εποχή που υποτίθεται πως αυτές προέκυψαν φαίνεται πως βρίσκεται το κλίμα του πλανήτη. Και μάλιστα όχι μόνο όπως και ο ιός παρέχει τρομερή ευελιξία “λύσεων” αλλά συνδέονται κιόλας. Λόγου χάριν οι ειδικοί είπαν πως το λιώσιμο των πάγων εμφάνισε κατεψυγμένους ιούς από εκατομμύρια χρόνια ενώ οι εγκλεισμοί μείωσαν τόσο πολύ το διοξείδιο που σκέφτονται να τους καθιερώσουν για την επόμενη δεκαετία ανεξαρτήτως ιών προκειμένου να διασώσουμε το οικοσύστημα.



Και φτάνοντας σε αυτές τις συγκλονιστικές κοσμικά εποχές, κοιτώντας σε βάθος χρόνων, φαντάζομαι κάθε παππού και γιαγιά να διηγούνται με νοσταλγία στα εγγονάκια τους για τα χρόνια που ήταν νέοι και η ζωή ήταν ελεύθερη για να πάρουν τη σκυτάλη τα εγγόνια και στα δικά τους εγγόνια να περιγράφουν με παρόμοια νοσταλγία για τις ξέγνοιαστες εποχές που ήταν νέοι και ήταν ελεύθεροι έχοντας ίσως αμελήσει πως το δικό τους “ελεύθερα” ήταν το “ανελεύθερα” των παππούδων τους. Βλέπεις ενδιάμεσα ο άνθρωπος μάθαινε να εντυπωσιάζεται από την ύλη και την εξύψωση του σε αυτή όλο και περισσότερο, να αμελεί την παροδικότητα της, να επιτρέπει στον ανθρωποκτόνο εκπαιδευτή του να του σφίγγει τη θηλιά όλο και πιο πολύ με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από τις αιώνιες Θεϊκές αρχές, τις αόρατες που σε οποιεσδήποτε συνθήκες αποτελούν τη σταθερότατη άγκυρα.



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Δρ Κάρυ Μαντέι : Θα φτιάχνετε μέσα στο σώμα σας έναν εν μέρη συνθετικό ιό που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο, άγνωστο για πόσο. shorturl.at/ahKT8



Πρώτη μεταθανάτια μελέτη σε εμβολιασμένο ασθενή κατά Covid19 δείχνει ότι όλα τα όργανα του είχαν μολυνθεί με πρωτεΐνες Spike, το ιικό RNA ήταν σε όλα τα όργανά του!!





ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ DR. JANE RUBY



IN VIVO MAGNETOFECTION



Welcome to chemicell!



Magnetofection: Magic magnetic nanoparticles for efficient gene delivery

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1001841720304228



Μετάλλαξη μέσω Μαγνητικά Τροποποιημένης Λουσιφεράσης



Luciferase-Modified Magnetic Nanoparticles in Medical Imaging

https://youtu.be/SIIes052B4E



Ζερεφός: Με το λιώσιμο των πάγων ίσως απελευθερωθούν ιοί που είχαν εξαφανιστεί αιώνες

https://youtu.be/0ycSILn5NU4



Τσιτσιπάς: Να μας βάζουν σε lockdown μια φορά τον χρόνο- Για το καλό του πλανήτη



‘The next decade will be all about heat’: can Athens head off climate crisis?

https://www.theguardian.com/world/2021/may/10/heat-athens-climate-crisis-mayor



The Earth Charter Μη όντας στο επίπεδο που θα είχαν τους επαρκείς αριθμούς καλοθελητών ούτως ώστε να τσιμεντώσουν την ικανότητα να περιθωριοποιησουν βίαια, όπως το αφεντικό αγαπά, αυτούς που δεν παίρνουν ούτε με το καλό ούτε με το άσχημο, θα πρέπει για την ώρα να συνεχίσουν να πιέζουν άλογα και να διαμοιράζουν παρακάλια πριν θέσουν σε εφαρμογή τη μέθοδο προνόμια. Όμως όσο μεγαλύτερος είναι κάποιος τόσο πιθανότερο είναι να έχει ακόμα μνήμες από μια ζωή που μπορούσες να επιβιώσεις σε αυτό τον πλανητη ακόμα και αμπόλιαστος. Γι’αυτό πάντα οι ρίζες κάθε νέας εποχής θέλουν να μπαίνουν από τα παιδιά και δεν υπάρχει μεγαλύτερος στόχος.Ταυτόχρονα μετά τις πάμπολλες αναφορές παντού για μεταλλικά αντικείμενα που κολλούν σε ανθρώπους στους οποίους έχουν μπει μεσα τους αυτά τα πολυδιαφημισμένα σκευάσματα, εντοπίζουμε πως υπάρχουν διάφορες εταιρίες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο του Magnetofection. Δηλαδή τη χρήση μαγνητισμού ούτως ώστε να διανεμηθεί καλύτερα το mRna (ή αλλο νουκλεϊκο οξύ ή ιός) στον οργανισμό. Επίσης μαζί και με τη χρήση για παράδειγμα της λουσιφεράσης οι ειδικοί μπορούν να κάνουν καλύτερη άμεση διάγνωση μέσα από το σώμα μας.Και στη δεύτερη θέση (μετά την ψευτοπανδημία) των κρίσεων μπαλαντέρ που επιβάλλουν άμεσες λύσεις από τους ηγέτες που ήταν υπεύθυνοι και την εποχή που υποτίθεται πως αυτές προέκυψαν φαίνεται πως βρίσκεται το κλίμα του πλανήτη. Και μάλιστα όχι μόνο όπως και ο ιός παρέχει τρομερή ευελιξία “λύσεων” αλλά συνδέονται κιόλας. Λόγου χάριν οι ειδικοί είπαν πως το λιώσιμο των πάγων εμφάνισε κατεψυγμένους ιούς από εκατομμύρια χρόνια ενώ οι εγκλεισμοί μείωσαν τόσο πολύ το διοξείδιο που σκέφτονται να τους καθιερώσουν για την επόμενη δεκαετία ανεξαρτήτως ιών προκειμένου να διασώσουμε το οικοσύστημα.Και φτάνοντας σε αυτές τις συγκλονιστικές κοσμικά εποχές, κοιτώντας σε βάθος χρόνων, φαντάζομαι κάθε παππού και γιαγιά να διηγούνται με νοσταλγία στα εγγονάκια τους για τα χρόνια που ήταν νέοι και η ζωή ήταν ελεύθερη για να πάρουν τη σκυτάλη τα εγγόνια και στα δικά τους εγγόνια να περιγράφουν με παρόμοια νοσταλγία για τις ξέγνοιαστες εποχές που ήταν νέοι και ήταν ελεύθεροι έχοντας ίσως αμελήσει πως το δικό τους “ελεύθερα” ήταν το “ανελεύθερα” των παππούδων τους. Βλέπεις ενδιάμεσα ο άνθρωπος μάθαινε να εντυπωσιάζεται από την ύλη και την εξύψωση του σε αυτή όλο και περισσότερο, να αμελεί την παροδικότητα της, να επιτρέπει στον ανθρωποκτόνο εκπαιδευτή του να του σφίγγει τη θηλιά όλο και πιο πολύ με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από τις αιώνιες Θεϊκές αρχές, τις αόρατες που σε οποιεσδήποτε συνθήκες αποτελούν τη σταθερότατη άγκυρα.Επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzelΦίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-klimatiki-epagrypnisi-tis-vasileias-tou-sygxronoy-irodi Δρ Κάρυ Μαντέι : Θα φτιάχνετε μέσα στο σώμα σας έναν εν μέρη συνθετικό ιό που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο, άγνωστο για πόσο. shorturl.at/ahKT8Πρώτη μεταθανάτια μελέτη σε εμβολιασμένο ασθενή κατά Covid19 δείχνει ότι όλα τα όργανα του είχαν μολυνθεί με πρωτεΐνες Spike, το ιικό RNA ήταν σε όλα τα όργανά του!! https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/06/covid19-spike-rna.html ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ DR. JANE RUBY http://newtube.app/fake_pandemic/Z4Hol5z IN VIVO MAGNETOFECTION https://www.ozbiosciences.com/content/15-in-vivo-magnetofection-targeted-gene-delivery Welcome to chemicell! http://www.chemicell.com/home/index.html Magnetofection: Magic magnetic nanoparticles for efficient gene deliveryΜετάλλαξη μέσω Μαγνητικά Τροποποιημένης Λουσιφεράσης https://rumble.com/vihp7z-31058927.html Luciferase-Modified Magnetic Nanoparticles in Medical ImagingΖερεφός: Με το λιώσιμο των πάγων ίσως απελευθερωθούν ιοί που είχαν εξαφανιστεί αιώνεςΤσιτσιπάς: Να μας βάζουν σε lockdown μια φορά τον χρόνο- Για το καλό του πλανήτη https://www.lifo.gr/now/sport/tsitsipas-na-mas-bazoyn-se-lockdown-mia-fora-ton-hrono-gia-kalo-toy-planiti ‘The next decade will be all about heat’: can Athens head off climate crisis?The Earth Charter https://earthcharter.org/ Keywords vaccinesanalysisconspiracyglobalizationcoronavirusplandemic

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