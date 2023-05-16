1 TESALONICENSES CAPÍTULO 5 V 13 AL 21

CAPÍTULO 5 • 1Th 5:14 También os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que confortéis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. • Rom 14:1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. • 2Th 3:11 Porque oímos que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. • 1Th 5:15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid lo bueno siempre unos para con otros, y para con todos. • Rom 12:17 No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. • Rom 14:9 Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. • Gal 2:13 Y otros judíos también disimulaban con él; de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. • Gal 2:14 Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? • Gal 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos; y mayormente a los de la familia de la fe. • 1Pe 3:9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo; sabiendo que vosotros sois llamados para que heredaseis bendición. • 1Th 5:16 Estad siempre gozosos. • Phi 4:4 Regocijaos en el Señor siempre: Otra vez digo: Regocijaos. • 1Th 5:19 No apaguéis el Espíritu. • Eph 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. • 1Th 5:21 Examinadlo todo; retened lo bueno. • 1Cor 14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. • 1Jo 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo

