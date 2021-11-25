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Bill Gates Έτσι θα ΑΛΛΑΞΕΙ το DNA σας!!!
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225 views • November 25, 2021
Σε νέο του βίντεο ο διεθνιστής Bill Gatesαναφέρει τα εξής! Δεν θα προστεθεί τίποτα:
«Το νέο βιβλίο του Walter Isaacson “το σπάσιμο του Κώδικα”, λέει μια καταπληκτική ιστορία. Είναι για το πως η Jennifer Doudna και άλλοι επιστήμονες, ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο επεξεργασίας του dna.
Η επεξεργασία του dna με ακρίβεια, ήταν το ιερό δισκοπότηρο για τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες.
Το dna φυσικά κωδικοποιεί όλες τις βιολογικές λειτουργίες και έτσι κάποια λάθη στο DNA προκαλούν ασθένεια, γενετική ασθένεια.
Εάν μπορούσαμε να μπούμε μέσα και να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, θα μπορούσαμε να σώσουμε πολλές ζωές και να απαλλαγούμε από αυτές τις ασθένειες.
Το “Crispr” είναι πολύ συναρπαστικό εργαλείο, για να καταλάβετε ένα μέρος της ακολουθίας του DNA, που θέλετε να αλλάξετε».
Δείτε στο βίντεο πως γίνεται αυτό που λέει ο Bill Gates! Μετά από τα εμβόλια, πρέπει να τον εμπιστευτούν οι άνθρωποι και για να μπει και να αλλάξει το DNA τους;;;
«Το νέο βιβλίο του Walter Isaacson “το σπάσιμο του Κώδικα”, λέει μια καταπληκτική ιστορία. Είναι για το πως η Jennifer Doudna και άλλοι επιστήμονες, ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο επεξεργασίας του dna.
Η επεξεργασία του dna με ακρίβεια, ήταν το ιερό δισκοπότηρο για τους επιστήμονες εδώ και δεκαετίες.
Το dna φυσικά κωδικοποιεί όλες τις βιολογικές λειτουργίες και έτσι κάποια λάθη στο DNA προκαλούν ασθένεια, γενετική ασθένεια.
Εάν μπορούσαμε να μπούμε μέσα και να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, θα μπορούσαμε να σώσουμε πολλές ζωές και να απαλλαγούμε από αυτές τις ασθένειες.
Το “Crispr” είναι πολύ συναρπαστικό εργαλείο, για να καταλάβετε ένα μέρος της ακολουθίας του DNA, που θέλετε να αλλάξετε».
Δείτε στο βίντεο πως γίνεται αυτό που λέει ο Bill Gates! Μετά από τα εμβόλια, πρέπει να τον εμπιστευτούν οι άνθρωποι και για να μπει και να αλλάξει το DNA τους;;;
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