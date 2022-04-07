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Grand Jury - Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 5 - Destruction économique
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32 views • April 07, 2022
4 avril 2022 : https://rumble.com/vznrf5-jour-5-grand-jury-tribunal-de-lopinion-publique.html?mref=lzerp&;mrefc=2
Rumble JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et Mika pour leur aide à la traduction !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pour me soutenir ou me suivre :
💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/
📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction
📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------
🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4
📝 Transcript : http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_624aeb8135fbc.pdf (si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
00:13 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal
résumé de la 4e session
03:23 ▪︎ Reiner Füllmich,docteur en droit, avocat, Allemagne
Introduction
05:52 ▪︎ Patrick Wood, auteur spécialisé dans les questions de développement durable et d'économie verte, rédacteur en chef et directeur du site d'information Technocracy.news, USA
Le "développement durable", projet radical de réorganisation scientifique du système socio-économique
40:50 ▪︎ Interview en caméra cachée de Chris Cole, haut responsable de la FDA, sur le projet du gouvernement étasunien (Biden) d'instaurer les injections anti-covid de façon permanente.
45:30 ▪︎ Questions à Patrick Wood
1:16:45 ▪︎ Vidéo : florilège de déclarations sur l'Internet des corps (IoB) tenues par des acteurs de la "4e révolution industrielle"
1:25:20 ▪︎ Leslie Manookian, ancien cadre dirigeant d'institutions financières, auteure et productrice de documentaires, directrice du Health Freedom Defense Fund (association qui lutte contre l'injustice en matière de santé), formée à l'homéopathie, USA
La "pandémie de Covid", paravent pour la démolition contrôlée de notre système politique et économique
1:54:20 ▪︎ Questions à Leslie Manookian
2:35:56 ▪︎ 3 Videos de victimes des 💉
🎞 Video #1: à Nashville, Tennessee (USA), une infirmière a contracté une paralysie de Bell
🎞 Video #2: une femme est atteinte de convulsions
🎞 Video #3: à Johannesburg (South Africa), une femme a développé de l'amphisème* ainsi que des problèmes articulaires.
(* Explications du phénomène ici : https://bit.ly/3INJTyU)
2:42:13 ▪︎ Björn Pirrwitz, juriste & expert financier, Allemagne, Roumanie
Démolition du système financier : nature du système, origine et principales étapes du processus, conséquences de la crise de 2008 et aperçu du nouveau système
3:12:34 ▪︎ Questions à Björn Pirrwitz
3:31:50 ▪︎ Christian Kreiss, professeur d'économie et ancien banquier d'affaires, Allemagne, Costa Rica
Seule une démarche spirituelle nous permettra de sortir de la nouvelle crise du capitalisme qui se cache derrière le Covid.
... (interruption de l'exposé du prof. Kreiss à cause d'un problème de connexion internet)
3:54:00 ▪︎ Leslie Manookian
3:59:39 ▪︎ Patrick Wood
4:03:49 ▪︎ Ana Garner, avocate, USA
4:07:41 ▪︎ Reprise de l'exposé du prof. Kreiss
4:16:49 🎞 Video #4: Yuval Harari parle du "piratage du comportement des êtres humains"
4:19:10 ▪︎ Commentaires de Leslie Manookian, An Garner et Dexter L-J. Ryneveldt
4:21:42 ▪︎ Conclusion
Rumble JeanneTraduction : https://rumble.com/c/c-418154
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✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Janet : https://odysee.com/@Janet13:c
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et Mika pour leur aide à la traduction !
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Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
Renforcer la conscience publique par le droit naturel
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
00:13 ▪︎ Rui da Fonseca e Castro, juge, Portugal
résumé de la 4e session
03:23 ▪︎ Reiner Füllmich,docteur en droit, avocat, Allemagne
Introduction
05:52 ▪︎ Patrick Wood, auteur spécialisé dans les questions de développement durable et d'économie verte, rédacteur en chef et directeur du site d'information Technocracy.news, USA
Le "développement durable", projet radical de réorganisation scientifique du système socio-économique
40:50 ▪︎ Interview en caméra cachée de Chris Cole, haut responsable de la FDA, sur le projet du gouvernement étasunien (Biden) d'instaurer les injections anti-covid de façon permanente.
45:30 ▪︎ Questions à Patrick Wood
1:16:45 ▪︎ Vidéo : florilège de déclarations sur l'Internet des corps (IoB) tenues par des acteurs de la "4e révolution industrielle"
1:25:20 ▪︎ Leslie Manookian, ancien cadre dirigeant d'institutions financières, auteure et productrice de documentaires, directrice du Health Freedom Defense Fund (association qui lutte contre l'injustice en matière de santé), formée à l'homéopathie, USA
La "pandémie de Covid", paravent pour la démolition contrôlée de notre système politique et économique
1:54:20 ▪︎ Questions à Leslie Manookian
2:35:56 ▪︎ 3 Videos de victimes des 💉
🎞 Video #1: à Nashville, Tennessee (USA), une infirmière a contracté une paralysie de Bell
🎞 Video #2: une femme est atteinte de convulsions
🎞 Video #3: à Johannesburg (South Africa), une femme a développé de l'amphisème* ainsi que des problèmes articulaires.
(* Explications du phénomène ici : https://bit.ly/3INJTyU)
2:42:13 ▪︎ Björn Pirrwitz, juriste & expert financier, Allemagne, Roumanie
Démolition du système financier : nature du système, origine et principales étapes du processus, conséquences de la crise de 2008 et aperçu du nouveau système
3:12:34 ▪︎ Questions à Björn Pirrwitz
3:31:50 ▪︎ Christian Kreiss, professeur d'économie et ancien banquier d'affaires, Allemagne, Costa Rica
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... (interruption de l'exposé du prof. Kreiss à cause d'un problème de connexion internet)
3:54:00 ▪︎ Leslie Manookian
3:59:39 ▪︎ Patrick Wood
4:03:49 ▪︎ Ana Garner, avocate, USA
4:07:41 ▪︎ Reprise de l'exposé du prof. Kreiss
4:16:49 🎞 Video #4: Yuval Harari parle du "piratage du comportement des êtres humains"
4:19:10 ▪︎ Commentaires de Leslie Manookian, An Garner et Dexter L-J. Ryneveldt
4:21:42 ▪︎ Conclusion
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