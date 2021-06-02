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💥EXPLICAÇÕES BIBLICAS PARA AS PICADAS MAGNÉTICAS - FIM DOS TEMPOS
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32 views • June 02, 2021
CANAL PRINCIPAL CENSURADO: http://Youtube.com/RicardoGarcia
CANAL SECUNDÁRIO: http://Youtube.com/ricardogarcia2
CANAL BITCHUTE: https://www.bitchute.com/RicardoGarcia
CANAL TELEGRAM: T.me/CanalRicardoGarcia
ASSISTIR URGENTE:
1 - https://www.youtube.com/watch?v=wddp6Aubcbs
2 - https://www.youtube.com/watch?v=04etCggNQEc
3 - https://www.youtube.com/watch?v=ZowfDqVaOEA
4 - https://www.youtube.com/watch?v=-askRRSBed8
5 - https://www.youtube.com/watch?v=VxThEgwDihk
6 - Plandemia 2 (Video removido do canal) https://youtu.be/ObN-2yis2hk?t=3599
BAIXE ESTES DOCUMENTOS URGENTE:
Calendário de eventos até 2020 --- https://docdro.id/XlbYZ6b
Linha do tempo 2019 --- https://docdro.id/dmY4gNW
Estudo dos sinais --- https://docdro.id/w3k2c4b
Alerta Vacinas --- https://docdro.id/9DuyFZl
Ultima Mensagem --- https://docdro.id/ujTTXzP
LIVRO DE MELQUISEDEQUE: https://docdro.id/NLcu0rx
Noticias todos os dias no site:
http://www.ultimosacontecimentos.com.br/
Se você não conhece Jesus assista esse video:
https://youtu.be/gAhJUeTjqRw
Noticias:
Todas se encontram no documento acima, baixe!
#ARREBATAMENTO #APOCALIPSE #MARANATA
#ID2020 #guerra #TATUAGEMQUANTICA #implante #marcadabesta
#abdução #fimdostempos #alienigenas
Canal no Apoia.se -- https://apoia.se/RicardoGarcia
Se o canal um dia for removido do youtube:
Facebook.com/VencerFeliz
T.me/CanalRicardoGarcia
CANAL SECUNDÁRIO: http://Youtube.com/ricardogarcia2
CANAL BITCHUTE: https://www.bitchute.com/RicardoGarcia
CANAL TELEGRAM: T.me/CanalRicardoGarcia
ASSISTIR URGENTE:
1 - https://www.youtube.com/watch?v=wddp6Aubcbs
2 - https://www.youtube.com/watch?v=04etCggNQEc
3 - https://www.youtube.com/watch?v=ZowfDqVaOEA
4 - https://www.youtube.com/watch?v=-askRRSBed8
5 - https://www.youtube.com/watch?v=VxThEgwDihk
6 - Plandemia 2 (Video removido do canal) https://youtu.be/ObN-2yis2hk?t=3599
BAIXE ESTES DOCUMENTOS URGENTE:
Calendário de eventos até 2020 --- https://docdro.id/XlbYZ6b
Linha do tempo 2019 --- https://docdro.id/dmY4gNW
Estudo dos sinais --- https://docdro.id/w3k2c4b
Alerta Vacinas --- https://docdro.id/9DuyFZl
Ultima Mensagem --- https://docdro.id/ujTTXzP
LIVRO DE MELQUISEDEQUE: https://docdro.id/NLcu0rx
Noticias todos os dias no site:
http://www.ultimosacontecimentos.com.br/
Se você não conhece Jesus assista esse video:
https://youtu.be/gAhJUeTjqRw
Noticias:
Todas se encontram no documento acima, baixe!
#ARREBATAMENTO #APOCALIPSE #MARANATA
#ID2020 #guerra #TATUAGEMQUANTICA #implante #marcadabesta
#abdução #fimdostempos #alienigenas
Canal no Apoia.se -- https://apoia.se/RicardoGarcia
Se o canal um dia for removido do youtube:
Facebook.com/VencerFeliz
T.me/CanalRicardoGarcia
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