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25.01.2021. Новости. Мы даже представить не можем чему учат наших детей (Выпуск № 186 часть II (1)).
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10946 views • January 23, 2021
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Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:41 Шок! Детей учат как это сделать в тайне от родителей. https://www.youtube.com/watch?v=2CZ0AE6Dj9I&;feature=youtu.be.
17:40 Притча о Доброте. https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18.
23:00 Карта СберKids от Сбербанк для детей от 6 до 13 лет. https://www.youtube.com/watch?v=YZvDv2mNl_g.
27:31 Не вовремя химтрейл начал распылять! https://www.youtube.com/watch?v=C0B40j5-62s
28:47 Информационный беспредел. Критику власти нельзя. Нравственно разлагать общество можно. https://www.youtube.com/watch?v=HuDv19o1Fgo&;feature=youtu.be.
39:34 Michael Zadornov Михаил Задорнов "Девятый вагон". https://www.youtube.com/watch?v=8kVUyjaKgSU.
47:52 Письмо слушателя. Хорошая новость о вакцинации.
48:18 От принудительной вакцинации к добровольной. Лайфхак). https://www.youtube.com/watch?v=eDQPbzb3SYA.
50:01 Петухи видят своё отражение в зеркале. Roosters in the mirror. https://www.youtube.com/watch?v=AGwePVCPedk&;feature=youtu.be.
53:43 Слово 22. О многообразном тщеславии. https://www.youtube.com/watch?v=UjuQMi2Gve8&;t=4597s.
Сегодня мы поговорим о том, чему «хорошему» учат наших детей при помощи интернета, телевидения, СМИ, обсудим зачем и кому это выгодно. Увидим как распыляют химтрейлы в аэропорту. Также поговорим, о том, как избежать вакцинации. Узнаем почему похвала вредит человек и как от нее абстрагироваться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:41 Шок! Детей учат как это сделать в тайне от родителей. https://www.youtube.com/watch?v=2CZ0AE6Dj9I&;feature=youtu.be.
17:40 Притча о Доброте. https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18.
23:00 Карта СберKids от Сбербанк для детей от 6 до 13 лет. https://www.youtube.com/watch?v=YZvDv2mNl_g.
27:31 Не вовремя химтрейл начал распылять! https://www.youtube.com/watch?v=C0B40j5-62s
28:47 Информационный беспредел. Критику власти нельзя. Нравственно разлагать общество можно. https://www.youtube.com/watch?v=HuDv19o1Fgo&;feature=youtu.be.
39:34 Michael Zadornov Михаил Задорнов "Девятый вагон". https://www.youtube.com/watch?v=8kVUyjaKgSU.
47:52 Письмо слушателя. Хорошая новость о вакцинации.
48:18 От принудительной вакцинации к добровольной. Лайфхак). https://www.youtube.com/watch?v=eDQPbzb3SYA.
50:01 Петухи видят своё отражение в зеркале. Roosters in the mirror. https://www.youtube.com/watch?v=AGwePVCPedk&;feature=youtu.be.
53:43 Слово 22. О многообразном тщеславии. https://www.youtube.com/watch?v=UjuQMi2Gve8&;t=4597s.
Сегодня мы поговорим о том, чему «хорошему» учат наших детей при помощи интернета, телевидения, СМИ, обсудим зачем и кому это выгодно. Увидим как распыляют химтрейлы в аэропорту. Также поговорим, о том, как избежать вакцинации. Узнаем почему похвала вредит человек и как от нее абстрагироваться.
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