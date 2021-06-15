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[VOSTFR] SHADOWGATE 2 Bande annonce longue (Complexe militaro-industriel)
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11 views • June 15, 2021
Patrick Bergy sur la censure de youtube et facebook : «SHADOWGATE était sur l'état profond, donc je suppose que c'est un discours de haine si vous exposez l'état profond»
☑️ Vidéo originale :
https://youtu.be/Uft6qG7rm98
☑️ SHADOWGATE Partie 1 Documentaire ici (Les liens) :
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https://lbry.tv/@Miniver:4/VOSTFR-SHADOWGATE-Ce-quils-ne-veulent-pas-que-vous-voyiez-Documentaire-hd:9
✅
https://odysee.com/@Miniver:4/VOSTFR-SHADOWGATE-Ce-quils-ne-veulent-pas-que-vous-voyiez-Documentaire-hd:9
✅
https://www.miniver1984.com/videocensure
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