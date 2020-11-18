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Los epidemiólogos más importantes del mundo piden el fin de los confinamientos y alcanzar la inmunidad colectiva. FOX NEWS. Traducción buena
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https://elinvestigador.org/la-declaracion-de-great-barrington-en-espanol/
Tres de los TOP epidemiólogos a nivel mundial lideran una declaración que firman más de 5000 científicos y profesionales de la salud en el momento de esta publicación.
El Dr. Martin Kulldorff de Harvard, la Dra. Sunetra Gupta de Oxford y el Dr. Jayanta Bhattacharya de Stanford Univeristy proponen construir y desarrollar la inmunidad colectiva (inmunidad de grupo), y un enfoque de “Protección Focalizado” para terminar con los nocivos e ineficaces confinamientos de población sana
https://elinvestigador.org/la-declaracion-de-great-barrington-en-espanol/
Tres de los TOP epidemiólogos a nivel mundial lideran una declaración que firman más de 5000 científicos y profesionales de la salud en el momento de esta publicación.
El Dr. Martin Kulldorff de Harvard, la Dra. Sunetra Gupta de Oxford y el Dr. Jayanta Bhattacharya de Stanford Univeristy proponen construir y desarrollar la inmunidad colectiva (inmunidad de grupo), y un enfoque de “Protección Focalizado” para terminar con los nocivos e ineficaces confinamientos de población sana
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