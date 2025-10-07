Φροντιστήριο Ορθοδόξου Θεολογίας - Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, [Μάθημα 1°]

Μάθημα 1° Τίτλος μαθήματος: π. Θεόδωρος Ζήσης , " Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἀνατροπή τοῦ 20οῦ αἰ." (Μέρος Α'), " Ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τόν 19ο αἰ. . Ἡ Κωνσταντινούπολη ὀρθοδοξεῖ, ἡ Ἑλλάδα προτεσταντίζει". Τήν Τετάρτη, 01 Ὀκτωβρίου 2025 καί ὥρα 19:00 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη), ἄρχισε νά λειτουργεῖ γιά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος (2025-2026) "Φροντιστήριον Ὀρθοδόξου Θεολογίας". Τό ἐναρκτήριο μάθημα, πρῶτο σέ κύκλο μαθημάτων μέ γενικό τίτλο " Ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ μεγάλη ἀνατροπή τοῦ 20οῦ αἰ. (Α').", διδάχθηκε ἀπό τόν πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση μέ εἰδικό σχετικό θέμα: " Ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τόν 19ο αἰ. . Ἡ Κωνσταντινούπολη ὀρθοδοξεῖ, ἡ Ἑλλάδα προτεσταντίζει". Ὁ ὁμότιμος καθηγητής παρουσίασε κείμενα πέντε (5) πατριαρχικῶν συνόδων τοῦ 19ου αἰῶνος, πού ὀνομάζουν αἱρέσεις τόν Παπισμό καί τόν Προτεσταντισμό, καταδικάζουν καί ἀπαριθμοῦν τίς αἱρέσεις καί τίς πλάνες τῶν δύο αὐτῶν ὁμολογιῶν, ἀποκλείουν κάθε διάλογο γιά ἕνωση, ἄν αὐτές οἱ δύο δέν ἀποκηρύξουν αὐτές τίς αἱρέσεις τους καί ἀπαγορεύουν κάθε κοινωνία μαζί τους. Στήν ἀρχή τοῦ μαθήματος, λόγῳ τῆς τρέχουσας ἐπικαιρότητος μέ τήν διεξαγωγή στήν Θεσσαλονίκη τοῦ Β΄ Συνεδρίου (29 Σεπ - 01 Ὀκτ) γιά τά ἑκατό (100) χρόνια τοῦ περιοδικοῦ "Θεολογία", ἐπεσήμανε ὅτι ἡ μετάβαση ἀπό τήν Ὀρθοδοξία στόν Οἰκουμενισμό ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τό Συνέδριο, διότι: (α) Τό περιοδικό ἔπαυσε νά εἶναι ὀρθόδοξο τίς τελευταῖες δεκαετίες καί ἀλλοιώθηκε σέ οἰκουμενιστικό, καί (β) Ἡ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, σέ ἐπίπεδο ἡγεσίας, μετά τήν κοίμηση (2003) τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Παντελεήμονος Β΄, ἄλλαξε πορεία πρός τόν Οἰκουμενισμό καί τήν ἐκκοσμίκευση, διστακτικά ἀπό τόν Ἄνθιμο, καί τώρα ἀπό τόν Φιλόθεο προκλητικά καί ταχύτατα.