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CASE No. 19CV2407 CAB AHG
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59 views • October 16, 2020
https://www.courtlistener.com/docket/16596963/parsa-v-google-llc/
ΔΕΙΤΕ ΤΟ...!
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2020/10/blog-post_317.html?spref=fb&;fbclid=IwAR360FsM6BTZeIxxWbtuYgKt25prWvmYCGdEOCH2Myl96I0A1O5882ypczA
Έρχονται δίκες, φυλακίσεις και εκτελέσεις πρωτεργατών της παγκοσμιοποίησης. Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης
Υπάρχουν και καλά νέα! Δικηγορικό γραφείο στην Καλιφόρνια μήνυσε τους πρωτεργάτες της παγκοσμιοποίησης όπως π.χ. πολιτικούς, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων, ηθοποιούς, κλπ, κλπ, δηλαδή όλους αυτούς που προσπαθούν για το «καλό όλου του κόσμου» που όμως πάει από το κακό προς το χειρότερο.... Όλους αυτούς που έχουν αναλάβει να επιφέρουν την σκλαβιά και τυραννία σ’ όλους τους λαούς της Γης.
Υπάρχουν και πιο καλά νέα. Ετοιμάζονται φυλακές γι αυτούς στο Γκουαντανάμο της Κούβα. Με την ανάληψη του Τράμπ και την προσχώρησή του στο «υγιές» στρατόπεδο στο οποίο έχουμε ηγετική συμμετοχή και ‘μεις οι Έλληνες, άρχισε ένας κρυφός πόλεμος ο οποίος σιγά-σιγά όλο και θα αποκαλύπτεται. Ένας πόλεμος τεραστίων διαστάσεων, ο οποίος παραμένει κρυφός από τους πλείστους καθόσον λόγω του πλυμένου εγκεφάλου τους δεν είναι σε θέση να τον αντιληφθούν. Αλλά ακόμη και αν κάποιος τούς το ανακοινώσει δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν διότι υπάρχει κενό πληροφόρησης. Υπάρχουν και ακόμη πιο καλά νέα. Άρχισαν ήδη συλλήψεις πρωτοκλασάτων διεθνώς παγκοσμιοποιητών, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη εξαφανιστεί από την δημοσιότητα και φημολογείται ότι δεν θα ξαναεμφανισθούν! Κάποιοι απ’ αυτούς έχουν σωσίες και παραπλανούν τον κόσμο. Κάποιοι απ’ τους ήδη συλληφθέντες κυκλοφορούν με ηλεκτρονικούς πομπούς στα πόδια τους ώστε να είναι γνωστή η θέση τους ανά πάσα στιγμή. Είναι δηλαδή υπό παρακολούθηση. Ήδη κυκλοφορούν λίστες ονομάτων στις ΗΠΑ, οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται ανάλογα με την ροή ων γεγονότων, οι οποίες έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ανάμεσα στα 240, προς το παρόν, περίπου ονόματα υπάρχουν και δύο ελληνόφωνοι οι οποίοι πρόκειται να δικαστούν για «εγκλήματα» ενάντια στην χώρα τους, δηλαδή ενάντια στην χώρα μας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Παναγιώτης Πικραμένος.
Πάμε να δούμε ένα-ένα όλα τα καλά αυτά νέα. Το δικηγορικό γραφείο του Cyrus Α. Parsha με έδρα την La Jolla, περιοχή στο San Diego της Καλιφόρνια, μήνυσε όλους τους πρωτοκλασάτους παγκοσμιοποιητές. Η 87σέλιδη μήνυση πρωτοκολλήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020, αν και είχαν προηγηθεί και άλλες μηνύσεις, και η οποία μας παρέχει πλήθος πληροφοριών. Η υπόθεση έχει τον κωδικό: 19CV2407 CAB AHG. Πληκτρολογώντας τον κωδικό αυτό στον υπολογιστή σας μπορείτε να βρείτε απίστευτες πληροφορίες, στοιχεία και αναλύσεις οι οποίες θα σας λύσουν πολλές απορίες αλλά και θα σας δημιουργήσουν νέες.
Εφόσον υπάρχουν κατηγορίες, θα υπάρχουν αντίστοιχα και διάφορα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούν να υποστηριχθούν και οι κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι στην δίκη, αν γίνει ποτέ, αν δεν πάθει κάτι ο δικηγόρος, κλπ, θα πρέπει να κατατεθούν στο δικαστήριο και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία όταν κατατεθούν, όποια και αν είναι αυτά, θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
Ανάμεσα σ’ αυτούς που μηνύθηκαν είναι η Google, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ και η Facebook, ο Ομπάμα, η Χίλαρυ Κλίντον, ο Έλον Μάσκ και η Tesla, ο Μπέζος και η Amazon, ο Μπιλ Γκέιτζ και η Microsoft, το CNN, New York Times, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το ΜΙΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Τζώρτζ Σόρος, κ.α. Αυτοί αναφέρονται επειδή είναι οι περισσότερο γνωστοί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που μηνύθηκαν, μηνύθηκαν με κύρια κατηγορία ότι εγκληματούν εναντίον της ανθρωπότητος αλλά και εναντίον των χωρών τους. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κατηγοριών οι οποίες κάνουν τον ανυποψίαστο να παραλύει με όλα αυτά που διαβάζει. Υπάρχουν οι γνωστές κατηγορίες περί διαφόρων χρήσεων των παιδιών, εμπόριο οργάνων, κλπ, τα ήδη γνωστά δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και κατηγορίες από τις οποίες καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτή που γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ορισμένες από τις κατηγορίες που αναγράφονται στην μήνυση είναι οι παρακάτω: Τεχνολογικά επιτεύγματα όπως ρομπότ, το 5G και 6G συστήματα συχνοτήτων, από τα οποία κινδυνεύουν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη. Μεταφορά τεχνολογίας Βιολογικών όπλων στην Κίνα (Κορωνοϊός;). Βιοψηφιακός προγραμματισμός της ανθρώπινης φυλής με την τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με την θέλησή των κατηγορηθέντων. Πλύση εγκεφάλου όλων των ανθρώπων της Γης με κωδικούς και αλγορίθμους σύμφωνα με την θέλησή των κατηγορηθέντων. Πολιτιστική γενοκτονία στον πλανήτη. Κατασκευή δρακών, μελισσών-ρομπότ, μικροέντομα drones, τα οποία, όλα αυτά μαζί, θέλουν να τα δικτυώσουν μέσω δικτύου 5G.
Άλλες κατηγορίες σύμφωνα με την υποβληθείσα μήνυση. Συγκαλυμμένη γενοκτονία μέσω τεχνολογίας. Θρησκευτικές διακρίσεις. Χειρισμός των βιομετρικών στοιχείων των ανθρώπων. Δημιουργία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα αναγνωρίζει τους ανθρώπους που είναι εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Μη ενημέρωση των ανθρώπων για τις συνέπειες της επίδρασης της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στο νευρικό τους σύστημα ......
ΔΕΙΤΕ ΤΟ...!
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2020/10/blog-post_317.html?spref=fb&;fbclid=IwAR360FsM6BTZeIxxWbtuYgKt25prWvmYCGdEOCH2Myl96I0A1O5882ypczA
Έρχονται δίκες, φυλακίσεις και εκτελέσεις πρωτεργατών της παγκοσμιοποίησης. Γράφει ο Χρήστος Μαντζιάρης
Υπάρχουν και καλά νέα! Δικηγορικό γραφείο στην Καλιφόρνια μήνυσε τους πρωτεργάτες της παγκοσμιοποίησης όπως π.χ. πολιτικούς, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εταιρείες κατασκευής κινητών τηλεφώνων, ηθοποιούς, κλπ, κλπ, δηλαδή όλους αυτούς που προσπαθούν για το «καλό όλου του κόσμου» που όμως πάει από το κακό προς το χειρότερο.... Όλους αυτούς που έχουν αναλάβει να επιφέρουν την σκλαβιά και τυραννία σ’ όλους τους λαούς της Γης.
Υπάρχουν και πιο καλά νέα. Ετοιμάζονται φυλακές γι αυτούς στο Γκουαντανάμο της Κούβα. Με την ανάληψη του Τράμπ και την προσχώρησή του στο «υγιές» στρατόπεδο στο οποίο έχουμε ηγετική συμμετοχή και ‘μεις οι Έλληνες, άρχισε ένας κρυφός πόλεμος ο οποίος σιγά-σιγά όλο και θα αποκαλύπτεται. Ένας πόλεμος τεραστίων διαστάσεων, ο οποίος παραμένει κρυφός από τους πλείστους καθόσον λόγω του πλυμένου εγκεφάλου τους δεν είναι σε θέση να τον αντιληφθούν. Αλλά ακόμη και αν κάποιος τούς το ανακοινώσει δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν διότι υπάρχει κενό πληροφόρησης. Υπάρχουν και ακόμη πιο καλά νέα. Άρχισαν ήδη συλλήψεις πρωτοκλασάτων διεθνώς παγκοσμιοποιητών, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη εξαφανιστεί από την δημοσιότητα και φημολογείται ότι δεν θα ξαναεμφανισθούν! Κάποιοι απ’ αυτούς έχουν σωσίες και παραπλανούν τον κόσμο. Κάποιοι απ’ τους ήδη συλληφθέντες κυκλοφορούν με ηλεκτρονικούς πομπούς στα πόδια τους ώστε να είναι γνωστή η θέση τους ανά πάσα στιγμή. Είναι δηλαδή υπό παρακολούθηση. Ήδη κυκλοφορούν λίστες ονομάτων στις ΗΠΑ, οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται ανάλογα με την ροή ων γεγονότων, οι οποίες έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ανάμεσα στα 240, προς το παρόν, περίπου ονόματα υπάρχουν και δύο ελληνόφωνοι οι οποίοι πρόκειται να δικαστούν για «εγκλήματα» ενάντια στην χώρα τους, δηλαδή ενάντια στην χώρα μας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Παναγιώτης Πικραμένος.
Πάμε να δούμε ένα-ένα όλα τα καλά αυτά νέα. Το δικηγορικό γραφείο του Cyrus Α. Parsha με έδρα την La Jolla, περιοχή στο San Diego της Καλιφόρνια, μήνυσε όλους τους πρωτοκλασάτους παγκοσμιοποιητές. Η 87σέλιδη μήνυση πρωτοκολλήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020, αν και είχαν προηγηθεί και άλλες μηνύσεις, και η οποία μας παρέχει πλήθος πληροφοριών. Η υπόθεση έχει τον κωδικό: 19CV2407 CAB AHG. Πληκτρολογώντας τον κωδικό αυτό στον υπολογιστή σας μπορείτε να βρείτε απίστευτες πληροφορίες, στοιχεία και αναλύσεις οι οποίες θα σας λύσουν πολλές απορίες αλλά και θα σας δημιουργήσουν νέες.
Εφόσον υπάρχουν κατηγορίες, θα υπάρχουν αντίστοιχα και διάφορα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούν να υποστηριχθούν και οι κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι στην δίκη, αν γίνει ποτέ, αν δεν πάθει κάτι ο δικηγόρος, κλπ, θα πρέπει να κατατεθούν στο δικαστήριο και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία όταν κατατεθούν, όποια και αν είναι αυτά, θα έχουν τρομερό ενδιαφέρον.
Ανάμεσα σ’ αυτούς που μηνύθηκαν είναι η Google, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ και η Facebook, ο Ομπάμα, η Χίλαρυ Κλίντον, ο Έλον Μάσκ και η Tesla, ο Μπέζος και η Amazon, ο Μπιλ Γκέιτζ και η Microsoft, το CNN, New York Times, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το ΜΙΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Τζώρτζ Σόρος, κ.α. Αυτοί αναφέρονται επειδή είναι οι περισσότερο γνωστοί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί που μηνύθηκαν, μηνύθηκαν με κύρια κατηγορία ότι εγκληματούν εναντίον της ανθρωπότητος αλλά και εναντίον των χωρών τους. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κατηγοριών οι οποίες κάνουν τον ανυποψίαστο να παραλύει με όλα αυτά που διαβάζει. Υπάρχουν οι γνωστές κατηγορίες περί διαφόρων χρήσεων των παιδιών, εμπόριο οργάνων, κλπ, τα ήδη γνωστά δηλαδή. Αλλά υπάρχουν και κατηγορίες από τις οποίες καταλαβαίνουμε ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτή που γνωρίζουν οι περισσότεροι. Ορισμένες από τις κατηγορίες που αναγράφονται στην μήνυση είναι οι παρακάτω: Τεχνολογικά επιτεύγματα όπως ρομπότ, το 5G και 6G συστήματα συχνοτήτων, από τα οποία κινδυνεύουν όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη. Μεταφορά τεχνολογίας Βιολογικών όπλων στην Κίνα (Κορωνοϊός;). Βιοψηφιακός προγραμματισμός της ανθρώπινης φυλής με την τεχνητή νοημοσύνη σύμφωνα με την θέλησή των κατηγορηθέντων. Πλύση εγκεφάλου όλων των ανθρώπων της Γης με κωδικούς και αλγορίθμους σύμφωνα με την θέλησή των κατηγορηθέντων. Πολιτιστική γενοκτονία στον πλανήτη. Κατασκευή δρακών, μελισσών-ρομπότ, μικροέντομα drones, τα οποία, όλα αυτά μαζί, θέλουν να τα δικτυώσουν μέσω δικτύου 5G.
Άλλες κατηγορίες σύμφωνα με την υποβληθείσα μήνυση. Συγκαλυμμένη γενοκτονία μέσω τεχνολογίας. Θρησκευτικές διακρίσεις. Χειρισμός των βιομετρικών στοιχείων των ανθρώπων. Δημιουργία τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα αναγνωρίζει τους ανθρώπους που είναι εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης. Μη ενημέρωση των ανθρώπων για τις συνέπειες της επίδρασης της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στο νευρικό τους σύστημα ......
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