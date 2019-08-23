La menzogna e la verità

Mentire è un crimine morale.

Affrontare la questione della menzogna è impresa ardua. Lo sapeva Agostino, quando, nel suo trattato De mendacio (395 d.C.), affermava che si tratta di una “questione straordinariamente oscura” questione che “spesso elude tramite nascondigli cavernosi l’intento di chi indaga, come se sfuggisse dalle mani ciò che si era trovato, che ora riappare e ora sparisce di nuovo”.

Per Agostino, alla base della menzogna c’è la volontà deliberata di ingannare l’altro.



George Steiner: “Il linguaggio è il principale strumento del rifiuto dell’uomo di accettare il mondo per come è”.



Noi ci aggrappiamo alla menzogna della “forza della verità” e ci rifiutiamo di ammettere la verità della “forza della menzogna”. La forza della menzogna risiede nel suo potere di ricreare la realtà, di plasmarla a piacimento, di manipolare altre persone inducendole a credere e a fare ciò che noi vogliamo in base alle nostre menzogne.



Questo video è stato identificato da YOUTUBE VIETATO AI MINORI solo per avere all'interno l'immagine della donna nuda al mare che vedete in copertina.... altro non aggiungo. Mentre sui canali che ricaricano il mio stesso video non succede nulla....



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