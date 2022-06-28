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Δρ. Kevin CORBETT | Ο ιός δεν έχει απομονωθεί ποτέ| Tο τεστ PCR βασίζεται σε μοντέλο ιού υπολογιστή
NIOLAND
NIOLAND
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1 view • June 28, 2022

[30/10/2021] | Αυτή είναι μια από τις πιο σαφείς εξηγήσεις για την έλλειψη απομόνωσης του ιού και του τεστ PCR – κάτι που είναι βασικό για την αντιμετώπιση των κυρίαρχων αφηγήσεων.

Ο Δρ. Kevin P. Corbett είναι εκπαιδευμένος νοσηλευτής, επιστήμονας υγείας και εκπαιδευτικός για τα επαγγέλματα υγείας και τώρα συνταξιούχος.

Ολοκλήρωσε προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις Τέχνες στο University of Reading (1979) και στο Slade School of Fine Art, University College London (1981). Ο Κέβιν πιστοποιήθηκε ως εγγεγραμμένος νοσηλευτής το 1986 και έγινε μέλος του προσωπικού του Broderip Ward στο νοσοκομείο Middlesex του Λονδίνου, την πρώτη μονάδα HIV / AIDS στη Βρετανία, που άνοιξε η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1987.

Σε αυτή τη συνέντευξη που ερευνήθηκε και αναφέρθηκε πολύ, ο Δρ Corbett εξηγεί την υποτιθέμενη απομόνωση και τον καθαρισμό του ιού SARS-CoV-2, την αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δοκιμών PCR, τους πολλούς ιστορικούς παραλληλισμούς του Covid-19 με το HIV / AIDS και άλλες επιδημίες και πολλά ακόμα.

«Ο ΠΟΥ παραδέχτηκε ότι ανέπτυξε το τεστ [PCR] με βάση μια γενετική αλληλουχία μοντελοποιημένη σε silico [υπολογιστή]. Δεν είναι ένα πραγματικό στοιχείο που λαμβάνεται από ασθενείς. Είναι η αλήθεια. ΔΕΝ είναι θεωρία συνωμοσίας. Αυτή είναι η αλήθεια», είπε ο Δρ. Kevin P. Corbett.

Στο silico η μοντελοποίηση είναι αλλιώς γνωστή ως υπολογιστική μοντελοποίηση.

Υπάρχουν πολλοί «ελέφαντες» στο δωμάτιο όσον αφορά την επίσημη αφήγηση του Covid-19.

Ίσως το μεγαλύτερο από όλα είναι η αβεβαιότητα γύρω από την ύπαρξη του SARS-CoV-2. Πολλοί επιστήμονες γνωρίζουν ότι αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν θέλουν να προσεγγίσουν το θέμα, φοβούμενοι τις μομφές.

Εν ολίγοις, ο ΠΟΥ θέλει το τεστ PCR να είναι το μόνο διαγνωστικό εργαλείο, όχι τα συμπτώματα ή η διαφορική διάγνωση ή η απομόνωση του ιού.

ΠΗΓΗ: https://seemorerocks.is/must-see-video-dr-kevin-corbett-the-who-is-running-the-nhs-in-the-united-kingdom/

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Keywords
covid19pcrtestkevincorbett
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