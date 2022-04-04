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215) A REALIDADE DO 5G (ESPANHA)
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
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39 views • April 04, 2022
Nota: 'Vírus' significa toxina.
Há duas grandes formas: a intoxicação por uma substância tóxica ou a manipulação genética para que seja o organismo a produzir a toxina no seu interior. No caso em apreço, temos o grafeno como toxina, potenciado sob acção da radiação das telecomunicações, e os injectados com ARN mensageiro ficam capazes de produzir proteínas tóxicas nas células. Um elevado nível de EMF tal como se verifica no vídeo, significa que em lugar do limite entre 6Volts/metro a 61 V/m poder ocorrer no máximo de 6 minutos, com o 5G, o limite passa agora a ser ultrapassado 24 horas/dia, sob a forma de pulsos, o que aumenta muito a sua toxicidade tóxica mesmo para quem não foi injectado. A Resolução 1815 de 27/05/2011 do Conselho da Europa, ponto 8.2.1. recomenda expressamente baixar de 0,6 V/m para 0,2 V/m. Exposições como aquela provada neste vídeo é biologicamente tóxica. Mais exemplos na lista 'Provas de efeitos biológicos': https://www.brighteon.com/watch/951e13e9-6069-48a0-b6b5-6e6328e689e6?index=1

O vídeo deve os créditos à LA QUINTA COLUMNA que continua a funcionar sob crescente acção censória e sob elevados níveis de radiação 5G:
Abril 04 de 2022 | NO ES INFECCIÓN DE NADA, ES RADIACIÓN POTENCIADA CON GRAFENO: https://laquintacolumna.tv/video/no-es-infeccion-de-nada-es-radiacion-potenciada-con-grafeno/

5G capaz de ser a versão remota deste tipo de neuromodulação:
Neuromodulação do sistema nervoso vegetativo: https://nesa.world/
Maio 22, 2022 | Descripción de la Neuromodulación No Invasiva NESA®. Teoría fisiológica (4 min) : https://www.youtube.com/watch?v=UJ0BZZ6BPb0


Tabela de conversão de unidades EMF: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Padrões indicativos de tolerância biológica (BAUBIOLOGIE): https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg

MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emfcrime5gaidewpandemiaelectrosmogmicroondassintomasgenocidiopulsoalvogripal
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