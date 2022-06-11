Γραφένιο στο εμβόλιο της Pfizer που ενεργοποιείται μέσω 5G και βασίζεται στη νανοτεχνολογία

Η Πέμπτη Φάλαγγά [Quinta Columna] δημοσίευσε πρόσφατα τα ευρήματα και τα συμπεράσματά της σχετικά με την ιδιότυπη αυτοσυναρμολογούμενη νανοτεχνολογία που ανακάλυψε στο εμβόλιο mRNA της Pfizer. Η ανάλυση με οπτικό μικροσκόπιο, τα αντικείμενα που βρήκαν στο εμβόλιο αντιστοιχούν με γνωστά αντικείμενα στο επιστημονικό μητρώο και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν φαίνεται αρκετά ξεκάθαρο.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: Επιστημονικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 5G επιδεινώνει την ασθένεια από covid19

https://rumble.com/vt3eg0--5g-covid19.html

Ο καλά τεκμηριωμένος και επιστημονικός στόχος να χρησιμοποιηθεί η νανοτεχνολογία σε ζωντανούς οργανισμούς για να σχηματίσει δίκτυο ικανό να ελέγχει διάφορες νάνο-συσκευές. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται στα εμβόλια covid19, το οποίο ισοδυναμεί με την πιο παρεμβατική επίθεση κατά της ανθρωπότητας που έχει καταγραφεί, σε όλη την παγκόσμια ιστορία.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: CHARLES LIEBER: ΤΟ ΕΝΕΣΙΜΟ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

https://rumble.com/vsyrra-charles-lieber-.html

Ενώ τα ΜΜΕ και η κυβέρνηση λένε ψέματα και καλύπτουν τη Μεγάλη Φαρμακευτική, τα επίσημα συστατικά είναι ακόμα άγνωστα, αλλά έχουμε χιλιάδες λαμπρούς επιστήμονες παγκοσμίως που μελετούν αυτά τα πειραματικά εμβόλια. Κάποιοι έχουν πεθάνει με πολύ ύποπτους τρόπους.

Αλλά οι περισσότεροι μπόρεσαν να μοιραστούν τα ευρήματά τους. Σε αυτή την έρευνα, το οξείδιο του γραφενίου αποτελεί βασικό συστατικό σε όλα αυτά. Έχουν υπάρξει δεκάδες επίσημες τεκμηριωμένες μελέτες σχετικά με τη χρήση του οξειδίου του γραφενίου όπως διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιείται εδώ σήμερα.

ΠΗΓΗ:

https://rumble.com/vtsx1q-5g-powered-graphene-based-nano-tech-in-the-pfizer-vaccine.html

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