Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ANIMAL FARM

Η μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος ¨Η Φάρμα των Ζώων" σε μορφή κινουμένων σχεδίων για μικρά και μεγάλα παιδιά με ελληνική μετάφραση. Αμερικάνικη - Βρετανική παραγωγή του 1954 σε σκηνοθεσία John Halas και Joy Batchelor.

Το προτελευταίο βιβλίο του Eric Arthur Blair, ψευδώνυμο Τζώρτζ Όργουελ (George Orwell, 25/06/1903 - 21/01/1950) που εκδόθηκε στις 17/08/1945, τέσσερα (4) χρόνια πριν το τελευταίο του "1984".



* [ Αναφέρεται με αλληγορικό τρόπο σε μία δυστοπική ιστορία κατά την οποία τα ζώα μιας φάρμας μη ανεχόμενα την σκληρή αντιμετώπιση του ανθρώπου-αφέντη επαναστατούν. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στα τεκταινόμενα μετά την Επανάσταση και τη διαμόρφωση της κοινωνίας των ζώων της φάρμας κατά την ανεξαρτησία τους από τους ανθρώπους.



Σύμφωνα με τον Όργουελ στο βιβλίο αντανακλώνται τα γεγονότα που οδήγησαν στη Ρωσική Επανάσταση του 1917 και ακολούθως στη Σταλινική περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Όργουελ, δημοκρατικός σοσιαλιστής, ήταν επικριτής του Ιωσήφ Στάλιν και εχθρικός προς τη Σταλινική Μόσχα, ειδικά μετά τις εμπειρίες του με το ΝιΚαΒεΝτέ και τον Ισπανικό Εμφύλιο, ενώ είχε δραστηριοποιηθεί εναντίον της ιδεολογίας του Σταλινισμού. Πίστευε ότι η Σοβιετική Ένωση, μετεξελίχθηκε σε μία βάναυση δικτατορία, θεμελιωμένη σε μία ιδιαίτερη προσωπικότητα και ενισχυμένη από την κυριαρχία του τρόμου. Σε μία επιστολή του προς την Υβόννη Νταβέ (Yvonne Davet), τη Γαλλίδα μεταφράστρια του "Φόρος Τιμής στην Καταλονία", ο Όργουελ περίγραψε τη "Φάρμα των Ζώων" ως σατιρική ιστορία που διακωμωδούσε τον Στάλιν ("un conte satirique contre Staline") και στο δοκίμιό του "Why I Write" (1946), αναφέρει ότι "Η Φάρμα των Ζώων" ήταν το πρώτο βιβλίο στο οποίο προσπαθούσε, έχοντας πλήρη συνείδηση, "να ενώσει πολιτικό και καλλιτεχνικό σκοπό σε ένα ενιαίο σύνολο".



Ο πρωτότυπος τίτλος ήταν "Animal Farm: A Fairy Story", όμως ο υπότιτλος απορρίφθηκε από τους Αμερικανούς εκδότες για την έκδοση του 1946 και έκτοτε οι περισσότερες μεταφράσεις του έργου, όσο ζούσε ο Όργουελ, τον παρέλειπαν. Άλλες παραλλαγές του τίτλου έχουν ως εξής: Μία σάτιρα και Μία μοντέρνα σάτιρα. Ο Όργουελ είχε προτείνει τον τίτλο Ένωση Σοσιαλιστικών Δημοκρατικών Ζώων (Union des républiques socialistes animales) για τη Γαλλική μετάφραση, που ανακαλούσε στη μνήμη το Γαλλικό όνομα της Σοβιετικής Ένωσης, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Union des républiques socialistes soviétiques) και δημιουργούσε το ακρωνύμιο URSA, το λατινικό αντίστοιχο της αρκούδας, συμβόλου της Ρωσίας.

Ο Όργουελ έγγραψε το βιβλίο στο διάστημα Νοεμβρίου 1943 - Φεβρουαρίου 1944, όταν η πολεμική συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της και ο Στάλιν έχαιρε υψηλής εκτίμησης από τους Βρετανούς και τους διανοούμενους, μία συγκυρία που ο Όργουελ απεχθάνονταν.

Αρχικά απορρίφθηκε τόσο από Βρετανούς όσο και Αμερικανούς εκδότες, συμπεριλαμβανομένου και του Βίκτωρ Γκόλλανζ (Victor Gollancz), του εκδότη του Όργουελ. Έτσι, η δημοσίευση καθυστέρησε αν και προέκυψε τεράστια εμπορική επιτυχία όταν τελικά εμφανίστηκε στο κοινό, καθώς τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διαδέχθηκε ο Ψυχρός Πόλεμος.

Το περιοδικό Time επέλεξε το βιβλίο ως μία από τις κορυφαίες 100 Αγγλικές νουβέλες (1923 - 2005). Το 1996 κέρδισε το Αναδρομικό Βραβείο Hugo, ενώ συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή των Σπουδαίων Βιβλίων του Δυτικού Κόσμου (Great Books of the Western World) στον 60ο τόμο. ]



* Η παραπάνω περιγραφή είναι από τη Βικιπαίδεια.