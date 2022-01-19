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Joh. W. Matutis - Gewinne die Zukunft - 19. Januar 2022
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1 view • January 19, 2022
Kannst du glauben, dass Gott in deinem Leben das Gute angefangen hat und es auch vollenden wird? Staunen wird dein neuer Beruf sein.
Stichworte: die Zukunft aus der Perspektive Gottes – Gott gehört die ganze Erde – Gottes Baby sein – jeder läuft für sich selbst – unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich – der Tag des Herrn – was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben … – das Leben geht weiter, fürchte dich nicht
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Stichworte: die Zukunft aus der Perspektive Gottes – Gott gehört die ganze Erde – Gottes Baby sein – jeder läuft für sich selbst – unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich – der Tag des Herrn – was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben … – das Leben geht weiter, fürchte dich nicht
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