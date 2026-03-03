© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
REBORN
MYSTERIA/TEMPTING THE MUSE-TRACK 8
HERMES THOTH
NOW TO BE REBORN
MY FAMILY COMES
TO RENEW OUR CHRISTED ANGEL SOULS
WE'RE MADE....GOD'S CHRISTED SOULS
LAST TIME I CAME TO EGYPT
THAT WAS THEN, NOW IT'S TIME
MAY I INTRODUCE MY NAME IS THOTH
BREAK
MY FACE, WITH MY MASKS TAKEN OFF
MY HAND, IS GOD'S BEKONING ALL
THIS WAY TO LOVE'S 'FAIRYLAND'
EGYPT WAS THEN
NOW IT'S TIME
MAY I INTRODUCE MY NAME IS THOTH
PREPARING YOUR PATH
NOW IT'S TIME
GOD SENDS HIS THOTH
IT''S LATE....GOD PLEASE OPEN THE GATE
THIS WAY...TO GOD'S 'FAIRYLAND'
INSTRUMENTS
EGYPT WAS THEN
NOW IT'S TIME
MAY I INTRODUCE MY NAME IS THOTH
I'M THOTH.....GOD AS THOTH
I'M THOTH.....GOD AS THOTH
THIS WAY.....GOD PLEASE OPEN THE GATE
THIS WAY....LOVE BEKONS ALL
INSTRUMENTS
EGYPT WAS THEN
NOW TO PREPARE ALL
GOD SENDS HIS THOTH
BREAK
THOTH....GOD AS THOTH
I'M THOTH....GOD AS THOTH
THIS WAY....ALL CHRISTED SOULS
THIS WAY....ENTER YOUR NEW HOME
THIS WAY TO GOD'S 'FAIRYLAND'
THE GATE....ALL CHRISTED SOULS
THIS WAY TO LOVE'S 'FAIRYLAND'