REBORN
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
45 views • 1 day ago

REBORN

MYSTERIA/TEMPTING THE MUSE-TRACK 8

HERMES THOTH


NOW TO BE REBORN

MY FAMILY COMES

TO RENEW OUR CHRISTED ANGEL SOULS


WE'RE MADE....GOD'S CHRISTED SOULS


LAST TIME I CAME TO EGYPT

THAT WAS THEN, NOW IT'S TIME

MAY I INTRODUCE MY NAME IS THOTH


BREAK


MY FACE, WITH MY MASKS TAKEN OFF

MY HAND, IS GOD'S BEKONING ALL

THIS WAY TO LOVE'S 'FAIRYLAND'


EGYPT WAS THEN

NOW IT'S TIME

MAY I INTRODUCE MY NAME IS THOTH


PREPARING YOUR PATH

NOW IT'S TIME

GOD SENDS HIS THOTH


IT''S LATE....GOD PLEASE OPEN THE GATE

THIS WAY...TO GOD'S 'FAIRYLAND'


INSTRUMENTS


EGYPT WAS THEN

NOW IT'S TIME

MAY I INTRODUCE MY NAME IS THOTH


I'M THOTH.....GOD AS THOTH

I'M THOTH.....GOD AS THOTH


THIS WAY.....GOD PLEASE OPEN THE GATE

THIS WAY....LOVE BEKONS ALL


INSTRUMENTS


EGYPT WAS THEN

NOW TO PREPARE ALL

GOD SENDS HIS THOTH


BREAK


THOTH....GOD AS THOTH

I'M THOTH....GOD AS THOTH


THIS WAY....ALL CHRISTED SOULS

THIS WAY....ENTER YOUR NEW HOME


THIS WAY TO GOD'S 'FAIRYLAND'

THE GATE....ALL CHRISTED SOULS

THIS WAY TO LOVE'S 'FAIRYLAND'

prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
