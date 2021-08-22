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Как устроить пандемию Алекс Джонс ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. УМРУТ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА...
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221 views • August 22, 2021
Алекс Джонс
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
УМРУТ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА...
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1
https://www.brighteon.com/92ae3472-4037-4120-b7ec-928d185b2cfe
moskva3rim
Прим.Ред. https://3rm.info - Дорогие братья и сестры! Но люди массово будут умирать от сердечной недостаточности и других заболеваний, которые будут спровоцированы закупоркой капиляров и сосудов, вызванной вакцинацией от ковида. Сатанисты антихриста через своих холуев путиных, зеленских, лукашенков, байденов и пр. проводят массвоый геноцид по физическому уничтожению людей на нашей планете. Имеющий разум, да разумеет!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
УМРУТ ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА...
См. ещё;
https://vk.com/videos-50790720?section=album_48
https://ok.ru/portalhick/video
https://zen.yandex.ru/id/5ed4a12ed85eff2ac10d3134
https://www.brighteon.com/channels/andre1
https://www.brighteon.com/92ae3472-4037-4120-b7ec-928d185b2cfe
moskva3rim
Прим.Ред. https://3rm.info - Дорогие братья и сестры! Но люди массово будут умирать от сердечной недостаточности и других заболеваний, которые будут спровоцированы закупоркой капиляров и сосудов, вызванной вакцинацией от ковида. Сатанисты антихриста через своих холуев путиных, зеленских, лукашенков, байденов и пр. проводят массвоый геноцид по физическому уничтожению людей на нашей планете. Имеющий разум, да разумеет!
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