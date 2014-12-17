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Интервью "Русской Весне" (17.12.14)
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11 views • May 14, 2022
Интервью Игоря Стрелкова порталу «Русская Весна».
«Русская весна» публикует беседу Игоря Стрелкова с Александром Кравченко о вере, нравственном идеале и религиозных святынях русского народа.
А. Кравченко — боевой товарищ И.Стрелкова, бок о бок воевавший вместе с ним в Боснии в 1992–1993 годах, а в июне 2014 года доставивший в осажденный Донецк икону с частицей мощей св. Георгия Победоносца и передавший ее командующему войсками ДНР.
«Русская весна» публикует беседу Игоря Стрелкова с Александром Кравченко о вере, нравственном идеале и религиозных святынях русского народа.
А. Кравченко — боевой товарищ И.Стрелкова, бок о бок воевавший вместе с ним в Боснии в 1992–1993 годах, а в июне 2014 года доставивший в осажденный Донецк икону с частицей мощей св. Георгия Победоносца и передавший ее командующему войсками ДНР.
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