FALSE PROPHET BENNY HINN EXPOSED!

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BENNY HINN HAS BEEN FLEECING CHRISTIANS FOR DECADES NOW. HE LIVES LIKE A KING WHILE HIS FAKE HEALINGS HAVE LEFT DISABLED HUMAN'S SUFFERING FOR A LONG TIME NOW. BENNY EVEN CHEATED ON HIS WIFE THAT MAKES HEM LESS THAN AN ANGEL. MAYBE SOMEDAY BENNY WILL REPENT AND MEND HIS DECEPTIVE WAYS. SEND TO EVERYONE