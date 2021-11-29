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Space X? No Fake X 08 Febbraio 2018
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177 views • November 29, 2021
In questo video ho unito due filmati. Il primo dal canale di Eric Dubay dove segue quello di Flat Earth Brothers.
Eric Dubay: https://youtu.be/dm7S8aXQJ4I
C'è stato un grosso GLITCH durante il lancio della loro macchinina "Star Man Roadster" da parte di SpaceX, dimostrando ancora una volta che usano trucchi CGI e non “live" durante le loro presunte registrazioni dal vivo. Per vedere molti altri esempi di NASA, SpaceX e altre fakery spaziali, visitate IFERS http://ifers.123.st/t198-privately-funded-space-fakery-spacex-blueorigin-virgin-galactic
Flat Earth Brothers: https://youtu.be/B1fJhGGawB8
Speravo davvero che lo SPACE X FALCON HEAVY TEST FLIGHT mi dimostrasse che avevo torto e che il viaggio spaziale è reale, ma sembra che sia solo più fumo negli occhi. Stanno lavorando duramente con tutti i social media per diffondere questa finta spazzatura. Non volevo vedere un'auto nello spazio, volevo vedere la terra e forse qualche stellina, ma è chiedere troppo. Divertitevi e che Dio vi benedica!
ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, Whatsapp ecc.)
AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.
https://www.tinelli.eu
Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull
https://www.tinelli.eu/indice.html
1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli
2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo
Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists
My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103
✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.
Eric Dubay: https://youtu.be/dm7S8aXQJ4I
C'è stato un grosso GLITCH durante il lancio della loro macchinina "Star Man Roadster" da parte di SpaceX, dimostrando ancora una volta che usano trucchi CGI e non “live" durante le loro presunte registrazioni dal vivo. Per vedere molti altri esempi di NASA, SpaceX e altre fakery spaziali, visitate IFERS http://ifers.123.st/t198-privately-funded-space-fakery-spacex-blueorigin-virgin-galactic
Flat Earth Brothers: https://youtu.be/B1fJhGGawB8
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