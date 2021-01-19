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Lin Wood Fireside Chat Episode 8 Part 1 PATRIOTS - WE ARE NOW AT WAR WITH CHINA / STOP BUYING CHINESE PRODUCTS & BOYCOTT BIG BOX STORES SELLING CHINESE SHIT !!!
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632 views • January 19, 2021
AND PATRIOT ARE GOING TO KILL THAT COMMUNIST DEMOCRAT PARTY AND PATRIOTS ARE GOING TO KILL THE COMMUNIST CHINESE PARTY WARPSPEED AND WILL SAVE PATRIOTS FROM THIS BIOWEAPON FRANKENSTEIN SHOTS THAT ARE PARALYZING PEOPLES FACES; GIVING THE HEART ATTACKS, AND KILLING THEM.
WE ARE AT WAR WITH CHINA AND THOSE HARMING AMERICAN PATRIOTS AND VETERANS.
TRUMP FAILED THE REPUBLICAN AND DEMOCRAT POLITICIANS HAVE CONSPIRED TO OVERTHROW THE UNITED STATES OF AMERICA; AND TRUMP WAS PART OF THE ATTACK ON THE UNITED STATES
AS SOON AS TRUMP SIGNED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 A FULL MONTH BEFORE THE PENTAGON, NIH, NIAID ATTACK IN WUHAN FROM THE PENTAGON CONSTRUCTED; PENTAGON OPERATED ATTACK ON THE 120 COUNTRYs SOLDIERS OVER THE 2-WEEK 7th U N MILITARY GAMES. THEREBY THOSE SOLDIERS BECAME VECTORS.
NOW THE CIVIL WAR WILL COMMENCE AND PATRIOTS WILL BE KILLING DEMOCRAT POLITICIANS ACROSS THE UNITED STATES; IF THE MILITARY WANT TO SIDE WITH BIDEN THEN PATRIOTS WILL BE KILLING THEM AS EASILY AS THEY WILL BE KILLING U N TROOPS; CHINESE TROOPS OR SOUTH AMERICAN FIGHTERS.
WE ARE AT WAR WITH CHINA AND THOSE HARMING AMERICAN PATRIOTS AND VETERANS.
TRUMP FAILED THE REPUBLICAN AND DEMOCRAT POLITICIANS HAVE CONSPIRED TO OVERTHROW THE UNITED STATES OF AMERICA; AND TRUMP WAS PART OF THE ATTACK ON THE UNITED STATES
AS SOON AS TRUMP SIGNED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 A FULL MONTH BEFORE THE PENTAGON, NIH, NIAID ATTACK IN WUHAN FROM THE PENTAGON CONSTRUCTED; PENTAGON OPERATED ATTACK ON THE 120 COUNTRYs SOLDIERS OVER THE 2-WEEK 7th U N MILITARY GAMES. THEREBY THOSE SOLDIERS BECAME VECTORS.
NOW THE CIVIL WAR WILL COMMENCE AND PATRIOTS WILL BE KILLING DEMOCRAT POLITICIANS ACROSS THE UNITED STATES; IF THE MILITARY WANT TO SIDE WITH BIDEN THEN PATRIOTS WILL BE KILLING THEM AS EASILY AS THEY WILL BE KILLING U N TROOPS; CHINESE TROOPS OR SOUTH AMERICAN FIGHTERS.
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