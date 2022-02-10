Van Morrison - Why Are You On Facebook? (Official Audio)

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Lyrics:
Why are you on Facebook?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why do you need second-hand friends?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why do you really care who's trending?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or is there something you're defending?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Get a life, is it that empty and sad?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or are you after something you can't have?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
You kiss the girls and run away
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Now you won't come out to play
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook, yeah
Did you miss your fifteen minutes of fame?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or do you not have any shamе?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or is it some kind of twisted game?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Put yoursеlf in the frame
(doo-doo, doo-doo, doo-doo)
For what some people work very hard to attain
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or are you looking for a scapegoat to blame?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
'Cause you're a failure again
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why do you need those second-hand friends?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why do you care who's trending?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or is it something that you're defending?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Get a life, is it that empty and sad?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or are you after something you can't have?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
You kiss the girls and run away
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Then you won't come out to play
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Did you miss your fifteen minutes of fame?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Don't you have any shame?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or is it just some kind of twisted game?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
To try to put yourself in the frame
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
For what some people work very hard to attain
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Or are you looking for a scapegoat to blame?
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
'Cause you're a failure time and time again
(Doo-doo, doo-doo, doo-doo)
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Why are you on Facebook?
Facebook, Facebook
Mirrored - Van Morrison