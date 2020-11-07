Ο Dr. Reiner Füllmich αναλύει την Διεθνή Μήνυση για το Σκάνδαλο του Κορωνοϊού : Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.

ICXCNIKA ΈρχουΚύριεΙησούΧριστέ 44 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

51 views • November 07, 2020





Επιγραμματικά, αναφέρεται ότι είναι: • Η μεγαλύτερη περίπτωση αδικοπραξίας στην ιστορία. • Ένα από τα μεγαλύτερα έγκληματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν ποτέ.



Στους υπεύθυνους πρέπει να ασκηθεί: • Ποινική δίωξη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. • Μήνυση για αστικές ζημίες.



Θάνατοι • Η θνησιμότητα του κορωνοϊού ισούται με την εποχική γρίπη. • Το 94% των θανάτων στο Πέργαμο της Ιταλίας προκλήθηκε από τη μεταφορά ασθενών από τα νοσοκομεία σε γηροκομεία όπου μόλυναν ηλικιωμένους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. • Οι γιατροί και τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο πληρώθηκαν για να δηλώσουν νεκρούς ως θύματα του Covid-19. • Οι αυτοψίες έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι οφείλονται σε σοβαρές προϋπάρχουσες καταστάσεις και σχεδόν όλοι οι θάνατοι ήταν πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι. • Η Σουηδία (χωρίς λοκντάουν) και η Βρετανία (με αυστηρό λοκντάουν) έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τις ασθένειες και τη θνησιμότητα. • Οι πολιτείες των ΗΠΑ με και χωρίς κλείδωμα έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη νόσο και τη θνησιμότητα.



Υγεία • Τα νοσοκομεία παραμένουν κενά και κάποια αντιμετωπίζουν πτώχευση. • Οι πληθυσμοί έχουν διασταυρούμενη ανοσία Τ-λεμφοκυττάρων από προηγούμενα κύματα γρίπης. • Η ανοσία της αγέλης χρειάζεται μόνο μόλυνση πληθυσμού κατά το 15-25% και έχει ήδη επιτευχθεί. • Μόνο όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα μπορεί μια λοίμωξη να μεταδοθεί.



Τεστ: • Πολλοί επιστήμονες ονομάζουν την παρούσα πανδημία ως πανδημία τεστ PCR, όχι πανδημία κορωνοϊού. • Απολύτως υγιή και μη μολυσματικά άτομα μπορεί να είναι θετικά. • Η πιθανότητα ψευδώς θετικών είναι 89-94% ή σχεδόν βεβαιότητα. • Ο καθηγητής Ντρόστεν ανέπτυξε το τεστ PCR του από έναν παλιό ιό SARS χωρίς ποτέ να έχει δει τον πραγματικό ιό από το Γιουχάν της Κίνας. • Το τεστ PCR δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις λοιμώξεις. • Τα τεστ PCR είναι άχρηστα για την ανίχνευση λοιμώξεων. • Ένα θετικό τεστ PCR δεν σημαίνει ότι υπάρχει λοίμωξη ή ότι έχει βρεθεί άθικτος ιός. • Η ενίσχυση δειγμάτων άνω των 35 κύκλων πολλαπλασιασμού είναι αναξιόπιστη, αλλά ο ΠΟΥ συνέστησε 45 κύκλους.



Αδικοπραξίες: • Η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε λοκντάουν, επέβαλε κοινωνικές αποστάσεις / μάσκα με βάση μία μόνο γνώμη, αυτή του Ντρόστεν. • Το λοκντάουν επιβλήθηκε όταν ο ιός υποχωρούσε ήδη. • Τα λοκντάουν βασίστηκαν σε ανύπαρκτες λοιμώξεις. • Ο πρώην πρόεδρος του γερμανικού ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα των μέτρων κατά του κορωνοϊού. • Ο πρώην δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδος Sumption κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πραγματική βάση για πανικό και νομική βάση για μέτρα κατά του κορωνοϊού. • Το γερμανικό RKI συνέστησε να μην πραγματοποιούνται αυτοψίες. • Τα μέτρα εναντίον του κορωνοϊού δεν έχουν επαρκή πραγματική ή νομική βάση, είναι αντισυνταγματικά και πρέπει να καταργηθούν αμέσως. • Κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν δίνει καμία ισχύ στα ψεύτικα μοντέλα υπολογιστών του Neil Ferguson που προειδοποιούν για εκατομμύρια θανάτους. • Τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν ανέφεραν τα πραγματικά γεγονότα της λεγόμενης πανδημίας. • Η δημοκρατία κινδυνεύει να αντικατασταθεί από φασιστικά ολοκληρωτικά μοντέλα. • Ο Ντρόστεν (που ανάπτυξε το άχρηστο τεστ PCR για τον κορωνοϊο), ο Τέντρος του ΠΟΥ και άλλοι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στον Διεθνή Ποινικό Κώδικα.



Τραυματισμός και ζημιά: • Στοιχεία γιγαντιαίας βλάβης στην υγεία και οικονομία των λαών. • Τα μέτρα έχουν προκαλέσει: ○ Τον θάνατο αμέτρητων άνθρωπων. ○ Την καταστροφή αμέτρητων εταιρείών και ατόμων παγκοσμίως. • Παιδιά απομακρύνονται με τη βία από τους γονείς τους





Πηγή κειμένου:

http://aktines.blogspot.com/2020/10/blog-post_981.html



Πηγή βίντεο:

;feature=emb_logo&ab_channel=%CE%98%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82TV



Το βίντεο αυτό, όπως και όλα τα βίντεο στο κανάλι μας, αναρτήθηκε με μοναδικό σκοπό τη διάσωση των πληροφοριών από την διαδικτυακή λογοκρισία.

Aποποίηση: Το βίντεο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν σκοπεύω να παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα κανενός ατόμου ή εταιρίας. Τα πνευματικά δικαιώματα του οπτικο-ακουστικού περιεχομένου ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΝΑ.



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Διεθνής Μήνυση για το Σκάνδαλο του Κορωνοϊού από Γερμανούς Δικηγόρους: Έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.Επιγραμματικά, αναφέρεται ότι είναι: • Η μεγαλύτερη περίπτωση αδικοπραξίας στην ιστορία. • Ένα από τα μεγαλύτερα έγκληματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν ποτέ.Στους υπεύθυνους πρέπει να ασκηθεί: • Ποινική δίωξη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. • Μήνυση για αστικές ζημίες.Θάνατοι • Η θνησιμότητα του κορωνοϊού ισούται με την εποχική γρίπη. • Το 94% των θανάτων στο Πέργαμο της Ιταλίας προκλήθηκε από τη μεταφορά ασθενών από τα νοσοκομεία σε γηροκομεία όπου μόλυναν ηλικιωμένους με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα. • Οι γιατροί και τα νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο πληρώθηκαν για να δηλώσουν νεκρούς ως θύματα του Covid-19. • Οι αυτοψίες έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι θάνατοι οφείλονται σε σοβαρές προϋπάρχουσες καταστάσεις και σχεδόν όλοι οι θάνατοι ήταν πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι. • Η Σουηδία (χωρίς λοκντάουν) και η Βρετανία (με αυστηρό λοκντάουν) έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τις ασθένειες και τη θνησιμότητα. • Οι πολιτείες των ΗΠΑ με και χωρίς κλείδωμα έχουν συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τη νόσο και τη θνησιμότητα.Υγεία • Τα νοσοκομεία παραμένουν κενά και κάποια αντιμετωπίζουν πτώχευση. • Οι πληθυσμοί έχουν διασταυρούμενη ανοσία Τ-λεμφοκυττάρων από προηγούμενα κύματα γρίπης. • Η ανοσία της αγέλης χρειάζεται μόνο μόλυνση πληθυσμού κατά το 15-25% και έχει ήδη επιτευχθεί. • Μόνο όταν ένα άτομο έχει συμπτώματα μπορεί μια λοίμωξη να μεταδοθεί.Τεστ: • Πολλοί επιστήμονες ονομάζουν την παρούσα πανδημία ως πανδημία τεστ PCR, όχι πανδημία κορωνοϊού. • Απολύτως υγιή και μη μολυσματικά άτομα μπορεί να είναι θετικά. • Η πιθανότητα ψευδώς θετικών είναι 89-94% ή σχεδόν βεβαιότητα. • Ο καθηγητής Ντρόστεν ανέπτυξε το τεστ PCR του από έναν παλιό ιό SARS χωρίς ποτέ να έχει δει τον πραγματικό ιό από το Γιουχάν της Κίνας. • Το τεστ PCR δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις λοιμώξεις. • Τα τεστ PCR είναι άχρηστα για την ανίχνευση λοιμώξεων. • Ένα θετικό τεστ PCR δεν σημαίνει ότι υπάρχει λοίμωξη ή ότι έχει βρεθεί άθικτος ιός. • Η ενίσχυση δειγμάτων άνω των 35 κύκλων πολλαπλασιασμού είναι αναξιόπιστη, αλλά ο ΠΟΥ συνέστησε 45 κύκλους.Αδικοπραξίες: • Η γερμανική κυβέρνηση επέβαλε λοκντάουν, επέβαλε κοινωνικές αποστάσεις / μάσκα με βάση μία μόνο γνώμη, αυτή του Ντρόστεν. • Το λοκντάουν επιβλήθηκε όταν ο ιός υποχωρούσε ήδη. • Τα λοκντάουν βασίστηκαν σε ανύπαρκτες λοιμώξεις. • Ο πρώην πρόεδρος του γερμανικού ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα των μέτρων κατά του κορωνοϊού. • Ο πρώην δικαστής του ανώτατου δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου Λόρδος Sumption κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πραγματική βάση για πανικό και νομική βάση για μέτρα κατά του κορωνοϊού. • Το γερμανικό RKI συνέστησε να μην πραγματοποιούνται αυτοψίες. • Τα μέτρα εναντίον του κορωνοϊού δεν έχουν επαρκή πραγματική ή νομική βάση, είναι αντισυνταγματικά και πρέπει να καταργηθούν αμέσως. • Κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν δίνει καμία ισχύ στα ψεύτικα μοντέλα υπολογιστών του Neil Ferguson που προειδοποιούν για εκατομμύρια θανάτους. • Τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν ανέφεραν τα πραγματικά γεγονότα της λεγόμενης πανδημίας. • Η δημοκρατία κινδυνεύει να αντικατασταθεί από φασιστικά ολοκληρωτικά μοντέλα. • Ο Ντρόστεν (που ανάπτυξε το άχρηστο τεστ PCR για τον κορωνοϊο), ο Τέντρος του ΠΟΥ και άλλοι έχουν διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ορίζονται στον Διεθνή Ποινικό Κώδικα.Τραυματισμός και ζημιά: • Στοιχεία γιγαντιαίας βλάβης στην υγεία και οικονομία των λαών. • Τα μέτρα έχουν προκαλέσει: ○ Τον θάνατο αμέτρητων άνθρωπων. ○ Την καταστροφή αμέτρητων εταιρείών και ατόμων παγκοσμίως. • Παιδιά απομακρύνονται με τη βία από τους γονείς τουςΠηγή κειμένου:Πηγή βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=Ulds4L-y2A4& ;feature=emb_logo&ab_channel=%CE%98%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82TVΤο βίντεο αυτό, όπως και όλα τα βίντεο στο κανάλι μας, αναρτήθηκε με μοναδικό σκοπό τη διάσωση των πληροφοριών από την διαδικτυακή λογοκρισία.Aποποίηση: Το βίντεο δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν σκοπεύω να παραβιάσω τα πνευματικά δικαιώματα κανενός ατόμου ή εταιρίας. Τα πνευματικά δικαιώματα του οπτικο-ακουστικού περιεχομένου ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΜΕΝΑ.This channel is non profit, not commercial! Videos may contain copyrighted material. The copyright to the audio content DOES NOT BELONG TO ME . All trademarks and copyrights remain the property of their respective owners. Copyright disclaimer: Reference to and citation of articles and authors in this report does not imply ownership. Works and images presented here fall under Fair Use Section 107 and are used for commentary on globally significant newsworthy events. According to Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Keywords healthcovid19fake pandemicdr reiner fuellmich

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