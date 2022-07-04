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Αφιέρωμα στον μεγάλο επιστήμονα Λουκ Μοντανιέ και η άγνωστη έρευνά του για την Μνήμη του Νερού - Νο1
NIOLAND
NIOLAND
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54 views • July 04, 2022

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ 4 ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ Ο ΜΟΝΤΑΝΙΕΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΝΗΜΗ;

Νερό, το πιο απλό και συνάμα μυστηριώδες υλικό.

Όπως γνωρίζουμε κάθε ουσία, από τις πρωτεΐνες και τα ένζυμα ως τους ιούς και τα βακτήρια, έχουν μια συγκεκριμένη μοριακή δομή. Δύσκολα όμως θα πιστεύαμε ότι αυτή η δομή, εκτός από ύλη, μπορεί να υπάρχει και ως ηλεκτρομαγνητικό σήμα. Και μάλιστα ότι αυτό το σήμα να μπορεί να καταγραφεί ψηφιακά και να απομνημονευτεί σε λίγο καθαρό νερό.

Τραβηγμένο; Fake; Απίθανο;

Αφού δείτε όλη τη σειρά των 4 βίντεο θα απαντήσετε μόνοι σας σε αυτό.

Η μεγαλειώδης έρευνα του Λουκ Μοντανιέ που αμφισβητήθηκε από όλη την επιστημονική κοινότητα.

Δεν έχει σημασία να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις όπως σας λένε αλλά να θέτουμε τις σωστές ερωτήσεις.

Και εδώ τα ερωτήματα είναι τα εξής:

Έχει μνήμη το νερό ?

Εχει ξεπεραστεί ο μεσαιωνικός σκοταδισμός στην επιστήμη ?

Γιατί αυτή η αγωνιώδη και τιτάνια προσπάθεια συγκάλυψης και άρνηση της πραγματικότητας της έρευνας του Λουκ Μοντανιέ για την μνήμη του νερού από την καθοδηγούμενη επιστημονική κοινότητα ?

Ο Λουκ Μοντανιέ είχε στόχο να χρησιμοποιήσει το φαινόμενο της μνήμης του νερού, για να ωφελήσει την ανθρωπότητα με νέες διαγνωστικές μεθόδους και θεραπείες.

Θα μπορούσαν επομένως οι άνθρωποι να θεραπεύονται με κόστος μερικών λεπτών?

Τώρα σκεφτείτε την αντίστροφη χρήση και δηλαδή κάποιοι να θέλουν να βλάψουν το ανθρώπινο είδος…

…με την ασύρματη μετάδοση ιών και βακτηρίων μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Θα μπορούσαν να μεταδοθούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ιοί και βακτήρια ?

Μπορεί το DNA να μεταδίδει και να λαμβάνει ηλεκτρομαγνητικά κύματα ?

Οι επιστήμονες που προσπαθούν να κατανοήσουν την "κοινωνική συμπεριφορά" του νερού το κάνουν με κίνδυνο της φήμης τους, επειδή η έρευνα για το νερό έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει φιάσκο και οι επιστήμονες έχουν συχνά γελοιοποιηθεί.

Δεν θα λάβετε απαντήσεις, αλλά θέτουμε μόνο εύλογα ερωτήματα.

Οι απαντήσεις δικές σας αφού δείτε αυτό το εισαγωγικό πρώτο μέρος και τα τρία επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν.


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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