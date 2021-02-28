05 Entweder wir besiegen unsere Corona-Peiniger, oder wir enden als Corona-Futter!

Das gerade ablaufende Programm gegen die Menschheit stellt eine Dimension des Bösen, die sich dem Vorstellungsvermögen des bürgerlichen Verstandes entzieht. Es ist ein Tötungsprogramm, auf vielfältige Weise, wie es dieser Planet im aktuellen Erdzeitalter noch nicht erlebt hat. Wer jetzt nicht begreift, dass Corona nichts mit Gesundheitsschutz zu tun hat, wer nicht begreifen will, dass wir vernichtet werden sollen, der hat noch nicht einmal sein eigenes Leben nicht begriffen. Der eignet sich quasi nur noch als Corona-Futter für das System. Aber der Widerstand wächst – eine Frage der Zeit bis zur Freiheitsexplosion!Wissens-Shop-Hauptseite:Weiterführende Dokumentation stets unter:und