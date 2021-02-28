© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
05 Entweder wir besiegen unsere Corona-Peiniger, oder wir enden als Corona-Futter!
Follow
0
Download MP3
Share
Report
292 views • February 28, 2021
Das gerade ablaufende Programm gegen die Menschheit stellt eine Dimension des Bösen, die sich dem Vorstellungsvermögen des bürgerlichen Verstandes entzieht. Es ist ein Tötungsprogramm, auf vielfältige Weise, wie es dieser Planet im aktuellen Erdzeitalter noch nicht erlebt hat. Wer jetzt nicht begreift, dass Corona nichts mit Gesundheitsschutz zu tun hat, wer nicht begreifen will, dass wir vernichtet werden sollen, der hat noch nicht einmal sein eigenes Leben nicht begriffen. Der eignet sich quasi nur noch als Corona-Futter für das System. Aber der Widerstand wächst – eine Frage der Zeit bis zur Freiheitsexplosion!
Wissens-Shop-Hauptseite:
http://floda.net/veritas/
Weiterführende Dokumentation stets unter:
http://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm
und
http://www.concept-veritas.com/nj/deutsch.htm
Wissens-Shop-Hauptseite:
http://floda.net/veritas/
Weiterführende Dokumentation stets unter:
http://concept-veritas.com/nj/sz/hauptseite.htm
und
http://www.concept-veritas.com/nj/deutsch.htm
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.