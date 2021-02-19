© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
B.I.G. Interview С Романом Лихачевым про Аюрведу
Follow
0
Download MP3
Share
Report
23 views • February 19, 2021
В эфире обсудили как и когда можно применять аюрведу, всю правду о Вата доша, важность промасливания и показали упражнения пранаямы .
Роман упомянул бесплатный̆ курс по аюрведе https://aurveda.pro/freekurs?utm_medium=medalternative&;utm_source=instagram&utm_campaign=besplatnikfevra
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страница в Инстаграм по Аюрведе https://www.instagram.com/aurveda.pro/
Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
§ B.I.G. Interview с Ольгой Ткачевой, онкопсихологом, специалистом по НГМ https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-olgoj-tkachevoj/
§ B.I.G. Interview Бориса Гринблат с katyusha_sunrize, победившей рак https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-katyusha_sunrize/
§ B.I.G. Interview с разработчиком коллоидного серебра https://medalternativa.info/our/interview-s-razrabotchikom-serebra/
§ B.I.G. Interview с Егором Мироновым о Германской Новой Медицине https://medalternativa.info/our/pryamoj-s-egorom-mironovym/
§ B.I.G. Interview с травницей Светланой Калмыковой https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-kalmykovoj/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/group/55029213102105
— Facebook https://facebook.com/medalternativa.info
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
Роман упомянул бесплатный̆ курс по аюрведе https://aurveda.pro/freekurs?utm_medium=medalternative&;utm_source=instagram&utm_campaign=besplatnikfevra
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Страница в Инстаграм по Аюрведе https://www.instagram.com/aurveda.pro/
Предыдущие выпуски B.I.G. Interview
§ B.I.G. Interview с Ольгой Ткачевой, онкопсихологом, специалистом по НГМ https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-olgoj-tkachevoj/
§ B.I.G. Interview Бориса Гринблат с katyusha_sunrize, победившей рак https://medalternativa.info/our/speak/interview-s-katyusha_sunrize/
§ B.I.G. Interview с разработчиком коллоидного серебра https://medalternativa.info/our/interview-s-razrabotchikom-serebra/
§ B.I.G. Interview с Егором Мироновым о Германской Новой Медицине https://medalternativa.info/our/pryamoj-s-egorom-mironovym/
§ B.I.G. Interview с травницей Светланой Калмыковой https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-kalmykovoj/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/group/55029213102105
— Facebook https://facebook.com/medalternativa.info
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.