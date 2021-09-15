Peter McCullough: Le Faʻatamaiga o Tui

Dr. Peter McCullough's zoom call ma Leo mo le Saolotoga (Faʻavae i Niu Sila), faʻapipiʻi ifo i lalo mai le 1 itula 45 minute i le 30 minute faʻatonutonuina e a_walk_to_the_beach luga Bitchute ma sub-ulutala iinei. Lenei ua tumu i faʻamatalaga ma le ave-fale savali aofia ai:

• Ina ia mafai ona maua COVID oe tatau ona i ai i totonu o le potu ma se tasi faʻafesagaʻi mo le tusa 3 itula.

• Taui puipuia masani o se tagata ua toe maua mai COVID e malosi, maeʻa ma anagata. E taofia le COVID pe a le faia se tui.

• E leʻi faʻamaonia le suʻega ole PCR mo tagata e leai ni faʻailoga aua e ono tupu ai ni mea sese. O suʻega e le tatau ona faia i tagata e leai ni faʻailoga - latou te le mamaʻi! E faʻatoa mafai ona e faʻasalalauina le siama pe a e maʻi. E leai se mea e pei o le asymptomat salalau.

• Leai se faʻataʻitaʻiga lautele (masks, lockdowns ma isi) e lagolagoina - e leai se penefiti.

• O le vave togafitiga o le ki, taulaʻi ia latou e iai COVID, ae leʻo tagata uma.

• Ua iai nei le 13,000 o matou feoti mai tui ma e leʻi faia lava sa matou faʻamatalaga puʻupuʻu i le saogalemu poʻo le aoga.

• O tui puipui e mafua ai ona gaosia e le tino ni polotini, ma talu ai o tagata talavou e sili atu le malosi o gaosiga o porotini, o le mea lea ua faʻaleagaina ai latou i le neurologic, cardiac, immunologic ma hematologic effects.

• O tui, e foliga mai, o loʻo sosolo solo, ave ai le tele o siama ma pasi atu i le vailaʻau, ma faʻatupuina ai le faʻamaʻi delta.

• Ou te manatu, faʻamaoni, o le polokalame o tui o se faʻafitauli e sili atu ona tele nai lo le COVID i Niu Sila. Afai a taeao ua alu le tui, o lona uiga o se aso malolo a le atunuʻu. E le mafai ona ou mafaufau i se taimi ua tuanaʻi vailaʻau poʻo tui e sili ona mataʻutia lenei.

• E iai le tatou kiona ole faʻalavelave faʻafuaseʻi ole mala o le natura ma o loʻo matou faia ia matou i le taimi o le nila.