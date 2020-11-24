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Maître Marie Grimaud : « La France est l' Eldorado des Pédophiles ».
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13 views • November 24, 2020
Invitée le 30 avril 2018 à l'émission Radio Brunet sur RMC, l'avocate pénaliste Marie Grimaud a multiplié les accusations contre une justice française trop laxiste envers les agressions sexuelles commises sur des enfants, notamment sur le suivi des condamnations.
Dès le début de l'émission, elle donne le ton : « Je vais être franche : la France, c'est l'Eldorado des pédophiles ».
En effet, les affaires traitées à la va-vite où des enfants violés et maltraités sont légion.
Et que dire de l'emprisonnement de l'ancien gendarme Stan Maillaud ? Mis en prison pour avoir voulu sauver des enfants en danger. Oui, la France est bien l'Eldorado des pédos.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Dès le début de l'émission, elle donne le ton : « Je vais être franche : la France, c'est l'Eldorado des pédophiles ».
En effet, les affaires traitées à la va-vite où des enfants violés et maltraités sont légion.
Et que dire de l'emprisonnement de l'ancien gendarme Stan Maillaud ? Mis en prison pour avoir voulu sauver des enfants en danger. Oui, la France est bien l'Eldorado des pédos.
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