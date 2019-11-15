© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
1993-03-21 Atalanta vs Lazio 2-2 (Domenica Sportiva)
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
9 views • November 15, 2019
Atalanta vs Lazio 2-2
Domenica 21 marzo 1993 - Bergamo, stadio Mario Brumana
Campionato di Serie A 1992/93 - XXIV giornata - calcio d'inizio ore 15.00
ATALANTA: Ferron, Porrini, Codispoti, Bordin, Bigliardi, Montero, Rambaudi, De Agostini (62' Alemao), Ganz, Perrone, Minaudo. A disp.: Pinato, Valentini, Magoni, Valenciano. All. Lippi.
LAZIO: Orsi, Bergodi (64' Stroppa), Favalli, Bacci, Luzardi, Cravero, Fuser, Doll, Winter, Gascoigne, Signori, A disp.: Fiori, Corino, Marcolin, Neri. All. Zoff.
Arbitro: Sig. Rodomonti di Teramo.
Marcatori: 11' Rambaudi, 29' Gascoigne, 60' Ganz, 74' Signori (rig).
Note: ammoniti Bordin, Minaudo, Montero, Luzardi, Favalli. Antidoping: Rambaudi, Perrone, Fiori, Neri.
Spettatori: 21.000 circa.
Domenica 21 marzo 1993 - Bergamo, stadio Mario Brumana
Campionato di Serie A 1992/93 - XXIV giornata - calcio d'inizio ore 15.00
ATALANTA: Ferron, Porrini, Codispoti, Bordin, Bigliardi, Montero, Rambaudi, De Agostini (62' Alemao), Ganz, Perrone, Minaudo. A disp.: Pinato, Valentini, Magoni, Valenciano. All. Lippi.
LAZIO: Orsi, Bergodi (64' Stroppa), Favalli, Bacci, Luzardi, Cravero, Fuser, Doll, Winter, Gascoigne, Signori, A disp.: Fiori, Corino, Marcolin, Neri. All. Zoff.
Arbitro: Sig. Rodomonti di Teramo.
Marcatori: 11' Rambaudi, 29' Gascoigne, 60' Ganz, 74' Signori (rig).
Note: ammoniti Bordin, Minaudo, Montero, Luzardi, Favalli. Antidoping: Rambaudi, Perrone, Fiori, Neri.
Spettatori: 21.000 circa.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.