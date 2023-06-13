Soul vs Mind and How the Law of Attraction Operates

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Original:https://youtu.be/WkaMTHJyJlw
20120707 God's Laws - Law Of Attraction S1P1
Cut:
53m00s - 57m51s
Website:
https://www.divinetruth.com
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“OUR SOUL DETERMINES HOW THE LAW OF ATTRACTION OPERATES. OUR MIND DOES NOT DETERMINES HOW THE LAW OF ATTRACTION OPERATES.”
@ 53m12s
“UNLESS YOUR SOUL IS ENGAGED, YOU CANNOT ATTRACT ANYTHING ACTUALLY.”
@ 53m48s