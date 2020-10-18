© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
20200922 - URGENT- Canvi de programa avui, 22. Desmontar Operacio Corvir - Sessio 22
Follow
0
Share
Report
15 views • October 18, 2020
22 de setembre de 2020
Per diferents motius, avui, 22 de setembre, i dijous, 24, canvio la manera d’impulsar “Desmuntem l’‘Operació Coronavirus’, i instaurem la nostra Nova•Antiga forma de vida”. Ajorno la meva doble sessió número 22 del Cicle setmanal.
El motiu principal és que comença dins de només deu dies la CELEBRACIÓ DEL 30è ANIVERSARI DE PLURAL-21, que es desenvoluparà des del divendres 2 d’octubre al diumenge 10, i he de concentrar-me en la seva organització, que va amb retard (Per cert, aprofito per demanar voluntaris que vulguin . I un segon motiu és que no he avançat prou en poder argumentar sòlidament la meva proposta de forçar una moratòria en l’aplicació dels tests PCR als centres escolars fins aconseguir-ne la seva prohibició.
El que farem a partir de les 19:30h. és passar dues de les tres entrevistes al Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO, metge de família professional, observador i crític que ha aparegut recentment en tres entrevistes (en castellà).
El Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO va néixer a Madrid i resideix des de fa 20 anys a una zona rural a França. Llicenciat a la Facultat de Medicina de Salamanca, promoció 92-98. Metge de família format a l’Hospital d’El Escorial, 1999-2002. Fa tres mesos les autoritats ja van avisar que sobre el 15 set s’haguessin fet les vacances i que tots (personal sanitari, militars, ...) havien d’estar preparats. I resulta que efectivament el Dr. Sevillano ha mesurat amb aparells que aquest 15 de setembre s’han tornat a activar les emissions de les antenes de telefonia i per això torna a haver-hi “malats de COVID-19”.
Avui passarem la primera entrevista (https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/, 1:16:04) i dijous la segona (https://youtu.be/brvhGE26hvA, 2:20:12). La tercera, de 5:06:20, es pot veure a https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38.
Jo seré present al local i aniré fent un seguiment del xat durant i després de les entrevistes al Dr. Sevillano.
Demano disculpes per no complir el que havia anunciat, però ... arribo fins on arribo!
Lluís Botinas
(((((Davant el genocidi contra la Humanitat en marxa,
i contra la destrossa de criatures, nens, adolescents i joves
que significa la suposada "volta SEGURA als centres d'ensenyament":
MORATÒRIA IMMEDIATA, I PROHIBICIÓ
A CONTINUACIÓ, DE LES PROVES PCR
A LES ESCOLES I CENTRES EDUCATIUS
(Ia tot arreu). I tornar als símptomes clínics.)))))
Més informació:
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://twitter.com/lluisbotinas
@lluisbotinas
Per diferents motius, avui, 22 de setembre, i dijous, 24, canvio la manera d’impulsar “Desmuntem l’‘Operació Coronavirus’, i instaurem la nostra Nova•Antiga forma de vida”. Ajorno la meva doble sessió número 22 del Cicle setmanal.
El motiu principal és que comença dins de només deu dies la CELEBRACIÓ DEL 30è ANIVERSARI DE PLURAL-21, que es desenvoluparà des del divendres 2 d’octubre al diumenge 10, i he de concentrar-me en la seva organització, que va amb retard (Per cert, aprofito per demanar voluntaris que vulguin . I un segon motiu és que no he avançat prou en poder argumentar sòlidament la meva proposta de forçar una moratòria en l’aplicació dels tests PCR als centres escolars fins aconseguir-ne la seva prohibició.
El que farem a partir de les 19:30h. és passar dues de les tres entrevistes al Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO, metge de família professional, observador i crític que ha aparegut recentment en tres entrevistes (en castellà).
El Dr. JOSÉ LUÍS SEVILLANO va néixer a Madrid i resideix des de fa 20 anys a una zona rural a França. Llicenciat a la Facultat de Medicina de Salamanca, promoció 92-98. Metge de família format a l’Hospital d’El Escorial, 1999-2002. Fa tres mesos les autoritats ja van avisar que sobre el 15 set s’haguessin fet les vacances i que tots (personal sanitari, militars, ...) havien d’estar preparats. I resulta que efectivament el Dr. Sevillano ha mesurat amb aparells que aquest 15 de setembre s’han tornat a activar les emissions de les antenes de telefonia i per això torna a haver-hi “malats de COVID-19”.
Avui passarem la primera entrevista (https://www.bitchute.com/video/cm1Dla2s9PgI/, 1:16:04) i dijous la segona (https://youtu.be/brvhGE26hvA, 2:20:12). La tercera, de 5:06:20, es pot veure a https://www.youtube.com/watch?v=sUGzjvocW38.
Jo seré present al local i aniré fent un seguiment del xat durant i després de les entrevistes al Dr. Sevillano.
Demano disculpes per no complir el que havia anunciat, però ... arribo fins on arribo!
Lluís Botinas
(((((Davant el genocidi contra la Humanitat en marxa,
i contra la destrossa de criatures, nens, adolescents i joves
que significa la suposada "volta SEGURA als centres d'ensenyament":
MORATÒRIA IMMEDIATA, I PROHIBICIÓ
A CONTINUACIÓ, DE LES PROVES PCR
A LES ESCOLES I CENTRES EDUCATIUS
(Ia tot arreu). I tornar als símptomes clínics.)))))
Més informació:
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://twitter.com/lluisbotinas
@lluisbotinas
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.