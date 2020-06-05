L'urgence de rejeter l'épouvantable projet de loi 61 de la CAQ

Avez-vous pris le temps de lire le projet de loi 61 de la CAQ de François Legault? Vous devriez:Vous y êtes désigné d'administré (vous n'y êtes plus un "citoyen" mais bien un "administré", au regard de ce projet de loi) et tant qu'il y a une crise sanitaire, grâce à cette loi, si elle devait être adoptée le 12 juin 2020, comme le souhaite la CAQ, le Québec serait sous une sorte de dictature caquiste.Pour mieux comprendre l'ampleur de l'imposture de ce projet de loi 61, voici un texte qui décode celui-ci (avec des mots simples, pour que tout le monde comprenne ce que la CAQ tente de se voter, comme privilèges):Au début, je parle de la "Planification du déconfinement et conditionnel à l’évolution de la pandémie" que vous pouvez consulter, ici:119 pages pour présenter 16 guides qui se déploient au fil de plus de 6 phases de déconfinement graduel afin de redémarrer l'économie.Distanciation sociale, paranoïa à propos des prises de température et masques faciaux y sont à l'honneur et ça confirme une vision orwélienne du monde du travail, pour probablement très, très longtemps.J'ai ensuite expliqué comment les maîtres, les barons et les grands propriétaires tiennent leurs esclaves en laisse.En gros, il s'agit de diviser pour régner.Une fois le lavage de cerveau complété, les esclaves perpétuent eux-mêmes les comportements de la "nouvelle normale" et les maîtres n'ont alors même plus besoin d'intervenir.Les esclaves restent des esclaves en partie parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux et les maîtres prennent soin de ne jamais parce que lorsque les esclaves sont fragilisés, endettés, blessés, empoisonnés, mal informés, ils sont vraiment plus faciles à contrôler.Ce sont donc des manipulations mentales, couplées à des punitions physiques, mentales, sociales et économiques qui visent à augmenter le contrôle sur les esclaves.Division, soumission, esclavagisme... ça empêche les gens de se reconstruire. Ou alors, de se reconstruire de manière vraiment durable.L'alcool, les drogues et autres dépendances contribuent à affaiblir encore plus les esclaves. Tout ça pour le profit unilatéral des maîtres.Il faut donc sortir de notre esclavage en commençant par connecter sur notre coeur, notre cohérence et notre plein respect pour nous-mêmes et conséquemment, les autres.Impossible de se respecter avec des chaînes.Alors l'esclavagisme moderne, au Québec, nous le refusons, sous toutes ses formes.Ce message d'espoir doit être entendu par TOUS les Québécois et les gens qui s'interrogent encore, dans le monde.Le pouvoir doit venir de la base et non des maîtres si l'on veut pouvoir créer un monde qui nous ressemble, dans lequel nous voulons vivre.= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.