2021 da archiviare sotto la U come Umanità 04 Gennaio 2021

Attore Rod Serling dalla serie televisiva “Ai confini della realtà” ma la scelta adesso è nostra e il nostro programma non è obsoleto, anzi con la consapevolezza siamo in grado di lacerare questo sistema di ipnotizzazione di massa. Originale dal canale di UAP https://youtu.be/YIb2so3wPeM

ATTENZIONE: TUTTI I LINK DEI VIDEO BRIGHTEON SONO BANNATI A LIVELLO MONDIALE DALLA MAGGIOR PARTE DEI SOCIAL (es. Facebook, Twitter, ecc.)

AL MOMENTO FUNZIONA TELEGRAM E QUASI TUTTE LE E MAIL.





https://www.tinelli.eu





Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli





AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull





COPIA OMAGGIO https://issuu.com/dirose/docs/risveglio_copia_omaggio





https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale http://www.youtube.com/c/DinoTinelli

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo





Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists





My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103









✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.