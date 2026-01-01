Audycja PrisonPlanet.pl. Dokąd prowadzą nas zachodnie think-tanki?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
W tej audycji omawiamy zagadnienie pozademokratycznego modelowania świata odbywającego się w zachodnich globalnych think-tankach. Wskazujemy na bazie serii oficjalnych raportów opublikowanych przez jeden z dużych think-tanków jaki świat zaprojektowano dla nas wszystkich… świat za którym nigdy nie głosowaliśmy, nikt nam o nim nie powiedział i z którego nie zdają sobie sprawy nawet politycy. Zapraszamy do zapoznania się z tą interesującą audycją…