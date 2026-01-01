Audycja PrisonPlanet.pl. Dokąd prowadzą nas zachodnie think-tanki?

W tej audycji omawiamy zagadnienie pozademokratycznego modelowania świata odbywającego się w zachodnich globalnych think-tankach. Wskazujemy na bazie serii oficjalnych raportów opublikowanych przez jeden z dużych think-tanków jaki świat zaprojektowano dla nas wszystkich… świat za którym nigdy nie głosowaliśmy, nikt nam o nim nie powiedział i z którego nie zdają sobie sprawy nawet politycy. Zapraszamy do zapoznania się z tą interesującą audycją…