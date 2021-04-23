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La 5e conférence internationale du Vatican, du 6 au 8 mai 2021
webzen
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0 view • April 23, 2021
Tout d'abord, désolé pour la caméra qui hésitait, à la fin, c'est le froid qui a fait baisser rapidement la batterie de mon vieux iPhone ; )

Oui, le jeudi 22 avril 2021 nous avons connu une mini-séries de journées froides avec de la neige mais ça ne m'a pas empêché, à l'évidence, de filmer ce très court "live", en direct de mon patio.

--

Pour ceux qui cherchent les détails sur la 5e conférence internationale du Vatican, c'est ici:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2399

Le Vatican qui s'affiche ouvertement en faveur de Pfizer et de Moderna, avec Chelsea Clinton et le Dr Anthony Fauci, ça vaut la peine d'en parler, non?

--

Je vous parle aussi de ce qui fait du sens, pour vous et pour vous inspirer dans les actions que vous voudrez prendre, voici quelques conseils qui me semblent utiles:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2372

--

Aussi, afin de ne pas perdre le contact avec vous, j'ai créé une page d'inscription à ma petite liste de courriels:

https://sendfox.com/logixca

Inscrivez-vous et au besoin, vous pourrez quitter quand vous le voudrez, en un seul clic.

--

Si vous croyez que mon travail est important:

https://paypal.me/logixca

ou

https://donorbox.org/claude-gelinas

ou

Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R = "Claude"

--

Pour me rejoindre ailleurs, dans les réseaux:

https://vk.com/logixca
https://twitter.com/logixca

Et pour la liste des autres plateformes où je publie presqu'à chaque jour:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=1770

--
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