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04.02.22. Что ждет от Украины Европа. ((Выпуск №236. Часть 1(2))
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10744 views • February 03, 2022
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:00 Телефон, Страшный Суд и отвержение спасения_20.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=WtyMK01rEtk
13:43 Х ф 'Остров'. "Остров" Фильм Павла Лунгина. (Полная версия) https://www.youtube.com/watch?v=qUVaqWsVto4
21:16 "Телефон, Страшный Суд и отвержение спасения". Прот. Анатолий Гармаев (20.12.2020 г.) https://www.youtube.com/watch?v=WtyMK01rEtk
35:36 Вопрос слушателя: есть ли смысл молиться, если всё решено?
41:02 Вопрос слушательницы об искусственном оплодотворении: "угодно ли это Богу?"
43:35 Комментарий слушателя о последней седьмине
46:16 Комментарии удаляют: особый мониторинг?
47:58 "Билет к Богу". Стихотворение поэтессы из Макеевки Ирины Сиверской
57:19 Видео от слушателя. Мощей Царственных мучеников не существует. Протопресвитер Андрей Алёшин (запись от 13.11.2021)
01:09:14 Почему нужно запретить преподавание "Основ православной культуры" в школе? https://www.youtube.com/watch?v=of3aTAQADW0
01:16:36 Письмо слушателя: "Собаки и депутаты"
01:21:07 Статья. СКР разработает поправки в законодательство после нападений собак на людей https://regnum.ru/news/society/3484977.html
01:22:14 Читаем присягу архиереев РПЦ на верность Сталину! https://www.youtube.com/watch?v=ZxHbraLgN5s&;t=633s
01:38:04 Итальянцы обнаружили оригинальный способ обойти температурные сканеры Covid https://www.brighteon.com/032627b3-b794-4ed7-be04-4c4ae677ffac
Сегодня мы поговорим о Спасении; о благодатной силе молитвенного слова; о преподавании основ православной культуры в школе; о последней седьмине, "угрызении животными" и о многом другом.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:00 Телефон, Страшный Суд и отвержение спасения_20.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=WtyMK01rEtk
13:43 Х ф 'Остров'. "Остров" Фильм Павла Лунгина. (Полная версия) https://www.youtube.com/watch?v=qUVaqWsVto4
21:16 "Телефон, Страшный Суд и отвержение спасения". Прот. Анатолий Гармаев (20.12.2020 г.) https://www.youtube.com/watch?v=WtyMK01rEtk
35:36 Вопрос слушателя: есть ли смысл молиться, если всё решено?
41:02 Вопрос слушательницы об искусственном оплодотворении: "угодно ли это Богу?"
43:35 Комментарий слушателя о последней седьмине
46:16 Комментарии удаляют: особый мониторинг?
47:58 "Билет к Богу". Стихотворение поэтессы из Макеевки Ирины Сиверской
57:19 Видео от слушателя. Мощей Царственных мучеников не существует. Протопресвитер Андрей Алёшин (запись от 13.11.2021)
01:09:14 Почему нужно запретить преподавание "Основ православной культуры" в школе? https://www.youtube.com/watch?v=of3aTAQADW0
01:16:36 Письмо слушателя: "Собаки и депутаты"
01:21:07 Статья. СКР разработает поправки в законодательство после нападений собак на людей https://regnum.ru/news/society/3484977.html
01:22:14 Читаем присягу архиереев РПЦ на верность Сталину! https://www.youtube.com/watch?v=ZxHbraLgN5s&;t=633s
01:38:04 Итальянцы обнаружили оригинальный способ обойти температурные сканеры Covid https://www.brighteon.com/032627b3-b794-4ed7-be04-4c4ae677ffac
Сегодня мы поговорим о Спасении; о благодатной силе молитвенного слова; о преподавании основ православной культуры в школе; о последней седьмине, "угрызении животными" и о многом другом.
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