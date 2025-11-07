BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Bugs game Victoria 3
Флаг страны меняется на чужой, это было ещё в слитой версии игры. Интересно, будет ли исправлен этот баг в релизной версии?

Флаг страны меняется на чужой, так было еще в слитой версии игры.Интересно, этот баг будет исправлен в релизной версии?


Игра в Steam: https://store.steampowered.com/app/529340/Victoria_3/

Подпишись и посмотри ролики:

ВКонтакте: https://vk.com/public216006534

Телеграмма: https://t.me/+FodQydlHKdliZWIy

#victoria3 #Victoria3баги #Виктория3gameplay

gamestrategy gamegame pointervictoria 3victoria 3 bugsmem victoria 3vitkoria 2 difference victoria 3victoria 3 version bugvictoria 3 gameplayvictoria 3 gamevictoria 3 news
