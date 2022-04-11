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《皮膚の下からの監視とハッキング》ウクライナ問題の影で進むデジタル監視社会／持続可能な支配のための奴隷制へのステップ／エコシステムとは何か？
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11 views • April 11, 2022
★ ━━・‥━━━★‥
Moonのにほん語
★ ━━・‥━━━★‥
動画一覧＆チャンネル登録はこちら↓
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8
・
・
★ ━━・‥━━★‥
関連動画＆資料
★ ━━・‥━━★‥
◆生命の「エンジニアリング」とは？
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/DNA:0a?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆皮膚の下のテクノロジー／byデルカド博士
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3:6?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆皮膚の下のモルゲロン＆ケムトレイル／byハラルド博士
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%AD%E3%83%B3:1?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆モルゲロン・ドキュメンタリー／Skin Deep
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC:a?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆ウイルスとは何か？そして「新型コロナ」とは何か？
https://ameblo.jp/green-grass-rapu/entry-12733608545.html
・
◆公開されたファイザーの報告書（全38ページ／英語版）
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
・
・
◆動画元
https://odysee.com/@neverlosetruth:0
・
・
★ ━━ ・‥━━ ★・‥
翻訳者 Bio Sinfonia
★ ━━ ・‥━━ ★・‥
◆HP
https://biosinfonia.wixsite.com/website-14
・
◆リアリストのためのセルフケア通信
https://biosinfonia.wixsite.com/real
・
◆アメブロ
https://ameblo.jp/green-grass-rapu/entry-12733608545.html
Moonのにほん語
★ ━━・‥━━━★‥
動画一覧＆チャンネル登録はこちら↓
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8
・
・
★ ━━・‥━━★‥
関連動画＆資料
★ ━━・‥━━★‥
◆生命の「エンジニアリング」とは？
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/DNA:0a?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆皮膚の下のテクノロジー／byデルカド博士
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3:6?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆皮膚の下のモルゲロン＆ケムトレイル／byハラルド博士
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%AD%E3%83%B3:1?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆モルゲロン・ドキュメンタリー／Skin Deep
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%82%B2%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC:a?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u
・
◆ウイルスとは何か？そして「新型コロナ」とは何か？
https://ameblo.jp/green-grass-rapu/entry-12733608545.html
・
◆公開されたファイザーの報告書（全38ページ／英語版）
https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf
・
・
◆動画元
https://odysee.com/@neverlosetruth:0
・
・
★ ━━ ・‥━━ ★・‥
翻訳者 Bio Sinfonia
★ ━━ ・‥━━ ★・‥
◆HP
https://biosinfonia.wixsite.com/website-14
・
◆リアリストのためのセルフケア通信
https://biosinfonia.wixsite.com/real
・
◆アメブロ
https://ameblo.jp/green-grass-rapu/entry-12733608545.html
Keywords
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