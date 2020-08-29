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Vaccination FORCÉE des militaires et forces de l’ordre en septembre !! Manif anti-vaccin Belgique
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91 views • August 29, 2020
17 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hl6LiVbgrHo
PhoenixSinhopsysTV : https://www.youtube.com/channel/UCMdBz2S6-X5A3bBU7qcp5vA
Un agent DGSE met en garde militaires, gendarmes et policiers sûr la vaccination obligatoire en septembre! *
- Manifestation anti mesures covid, les belges se soulèvent à leur tour! ...par milliers, et non par centaines! (Suite ci dessous... ↓ ↓ )
(*) Les forces de l'ordre et militaires seront obligé de se faire vacciner soit disant pour les protéger du covid 19, cela sera une identité numérique pour pouvoir contrôler les forces régaliennes et l'armée du pays. Le vaccin est celui proposé par Bill Gates avec des nanoparticules très nocives pour la santé et avec possibilité pour le gouvernement d'agir sûr les cellules du corps humain et de rendre malade ainsi que de créer une pandémie dans les différents corps de métier Police, gendarmes et militaires. Le traçage est une priorité pour le gouvernement pour un contrôle total avant de sortir une loi pour obliger toutes les populations à se faire vacciner, discutée en ce moment même au parlement européen.
► Un MÉDECIN récalcitrant : Une interview en direct qui passe mal ! https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s (Activez les sous titres.)
et https://www.brighteon.com/219db069-cb1a-41e0-bc30-cf437544104e
(Les MÉDECINS SE RASSEMBLENT PARTOUT !!!
LIENS en description de la vidéo de Silvano!)
Silvano Trotta ► https://www.youtube.com/watch?v=5UCs-KilqnQ
et https://www.brighteon.com/d0bb4f64-a953-438f-b90c-d0807377fb33
Bienvenue sur PhoenixSinhopsysTV
Retrouvez la vidéo dans la playlist de la chaine "Films & documents" (Abyssal Selection)
► https://www.youtube.com/playlist?list=PLw1x_9cqfRAKmaRljF4gvuNhoFB5AnR_b
PhoenixSinhopsysTV : https://www.youtube.com/channel/UCMdBz2S6-X5A3bBU7qcp5vA
Un agent DGSE met en garde militaires, gendarmes et policiers sûr la vaccination obligatoire en septembre! *
- Manifestation anti mesures covid, les belges se soulèvent à leur tour! ...par milliers, et non par centaines! (Suite ci dessous... ↓ ↓ )
(*) Les forces de l'ordre et militaires seront obligé de se faire vacciner soit disant pour les protéger du covid 19, cela sera une identité numérique pour pouvoir contrôler les forces régaliennes et l'armée du pays. Le vaccin est celui proposé par Bill Gates avec des nanoparticules très nocives pour la santé et avec possibilité pour le gouvernement d'agir sûr les cellules du corps humain et de rendre malade ainsi que de créer une pandémie dans les différents corps de métier Police, gendarmes et militaires. Le traçage est une priorité pour le gouvernement pour un contrôle total avant de sortir une loi pour obliger toutes les populations à se faire vacciner, discutée en ce moment même au parlement européen.
► Un MÉDECIN récalcitrant : Une interview en direct qui passe mal ! https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s (Activez les sous titres.)
et https://www.brighteon.com/219db069-cb1a-41e0-bc30-cf437544104e
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Silvano Trotta ► https://www.youtube.com/watch?v=5UCs-KilqnQ
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