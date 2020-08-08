“ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ”!

Ευτυχώς αδέρφια μου, ο Άγιος Τριαδικός Θεός κι η Ορθοδοξία μας, ζουν, αναπνέουν κι είναι μόνο αιώνια.Πέρασαν πολιτισμοί και πολύ δυνατοί στρατοί κι απίστευτα μεγάλες πολιτείες και μεγάλοι στρατηγοί, πολιτεύματα, ονόματα, πολιτικοί, φιλόσοφοι, θρησκείες, θεωρίες, επαναστάσεις κι όχι μόνο κι όλα αυτά κάποια στιγμή πολύ πολύ σύντομα μπήκαν στην ιστορία και στο παρελθόν.Διαβάζουμε και θέλουμε να μάθουμε για τον παππού Αριστοτέλη, Σωκράτη, Μεγαλέξανδρο, Θάλεια, Υπατία, Ιπποκράτη και τα λοιπά.Κι ένα πολύ δυνατό στρατιωτικό καθεστώς, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έδειχνε τεράστια, έσβησε πολύ πολύ σύντομα αφήνοντας πίσω αδικία, θάνατο, πόνο και φυσικά παρελθόν.Και να σου μια υπέροχη, φωτεινή εποχή μαζί με τη Ρωμανία (Βυζάντιο) ήρθε, έζησε, έλαμψε, έγινε σταυροδρόμι πολιτειών, θρησκειών, δημοκρατίας, γνώσης κι ελευθερίας κι όμως κάποια στιγμή από ανθρώπους που δεν είχαν ιστορία, ούτε πολιτεία, ούτε πολιτισμό, καταπατήθηκαν.Κι άλλος δυνατός πολιτισμός, οι Μάγιας, οι Ίνκας, οι Αζτέκοι, αλλά κι αυτοί με τη σειρά τους χάθηκαν σαν να μην υπήρξαν ποτέ.Και να σου η τεράστια Σοβιετική Ένωση, η Γερμανία του Χίτλερ, οι κινεζικές αυτοκρατορίες και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα όμως χάθηκαν πολύ πολύ σύντομα, δηλαδή τίποτε δεν έμεινε να θυμίζει πως αυτοί κάποτε ήταν δυνατοί.Μπροστά μας είχαμε, έχουμε και πάντα θα έχουμε τον Χριστό μας και την Ορθοδοξία μας, δηλαδή τιμόνι, αιώνια Αλήθεια που δε γενήθηκε, πάντα θα ζει και ποτέ δε θα πεθάνει.Ίσως να μη μάθαμε, ίσως να μη θέλουμε να μάθουμε κι ίσως να τα μάθαμε λάθος κι όμως αυτό δεν έχει καμία σημασία, απλά έρχεται, ακούμε τα βήματά Του, τα άγια, θεϊκά, αιώνια βήματά Του πάνω στην ιστορία, μέσα στη ζωή μας, κυλάει στο αίμα μας, χτυπάει μαζί με την καρδιά μας.Αδελφέ που τώρα με ακούς, δεν ξέρω από πού ξεκίνησες κι ούτε τι πιστεύεις, όμως σε παρακαλώ πρέπει να σκύψεις και να μάθεις την Ορθοδοξία μας, όχι από απειλή αλλά από μια υπόσχεση αιώνιας χαράς και μιας υπέροχης γαλήνης, δικαιοσύνης, ομορφιάς.Κι εσύ υπέροχη κυρία μου, είναι καιρός να βγεις από ένα ρομάντζο κι ένα παραμύθι και να καταλάβεις πως η αξία σου δεν ανήκει μόνο στη σάρκα αλλά μπορείς να διακριθείς και για το πνεύμα σου και για τα λόγια σου αλλά και για το σκέπτεσθαι.Αδέλφια μου, όσο και να μην το θέλουμε, όσο και να μας κοροϊδεύουν, ο Χριστός μας έρχεται, είναι πολύ κοντά, πρέπει να προλάβουμε, ο καιρός έφτασε, δεν μπορούμε να είμαστε άλλο υποκριτές και ψευταράδες, δηλαδή να ζούμε μια ζωή μακριά από τον Χριστό αλλά από την άλλη να απορούμε για τον πόνο, τις αρρώστιες και το θάνατο.Πάνε αιώνες που ο κάθε τυχαίος κι άσχετος προκαλεί και βρίζει τον Χριστό μας κι ο Χριστός μας σιωπά, όχι από αδυναμία αλλά από μακροθυμία, διάκριση και θεϊκή αγάπη.Όμως το κακό παράγινε, η αδικία πλημμύρισε κι ο θάνατος έπιασε όλη την ανθρωπότητα και προσωπικά τον καθένα από εμάς στις δαγκάνες του.Ε, λοιπόν, τώρα ο Χριστός μας είναι καθ’ οδόν, πρέπει να ετοιμαστούμε πολύ γρήγορα κι όσοι δεν πιστεύουν θα απορήσουν αλλά θα απογοητευτούν πολύ πολύ σύντομα γιατί έρχεται.Κι αλήθεια, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή εσύ αλλά η αλήθεια είναι μία κι ο Χριστός έρχεται κι ο μόνος αληθινός δρόμος είναι η Ορθοδοξία Του, οι υπόλοιποι δε γνωρίζω, δεν ασχολήθηκα, δεν παίρνω θέση.Είμαστε υποκριτές και ψευταράδες κι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως, γι’ αυτό ας κρατήσουμε αυτό, δηλαδή“ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ”!Τα σέβη μου.Η Δευτέρα Παρουσία Δρ Νίκος ΝικολαΐδηςΓιατί δεν μας καταστρέφει ο Θεός; - Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος ☦ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ