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Gain of Function Gaslighting
Data Dumper
Data Dumper
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91 views • July 01, 2021
Sam Bailey, June 29, 2021

Dr Sam delves into “Gain of Function” research and asks are we being gaslighted?

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Virus Mania Paperback:
* Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
* US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781

Virus Mania E-book:
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Virus Mania in New Zealand:
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Virus Mania Audiobook:
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*Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
*Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
*Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
*Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478

References:
1. Virus Mania - 3rd English edition
2. Definition of virus: https://www.merriam-webster.com/dictionary/virus
3. The Truth About Virus Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=huEaH-boaoY
4. Appearances Can Be Deceiving - Viral-like Inclusions in COVID-19 Negative Renal Biopsies by Electron Microscopy: https://kidney360.asnjournals.org/content/1/8/824
5. Ultrastructural Characterization of SARS Coronavirus: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322934/
6. The Genome Sequence of the SARS-Associated Coronavirus: https://science.sciencemag.org/content/300/5624/1399.long
7. Large-Volume Purification of Tumor Viruses by Use of Zonal Centrifuges: https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC380491&;blobtype=pdf
8. Hunting for Viruses with Dr Andy Kaufman: https://www.bitchute.com/video/7mx324ePBf1i/
9. Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036342/
10. Laboratory-created A(H5N1) viruses transmissible between ferrets: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/TER-RA-120229-Laboratory-created-A-H5N1-viruses-transmissible-between-ferrets.pdf
11. Airborne Transmission of Influenza A/H5N1 Virus Between Ferrets: https://science.sciencemag.org/content/sci/336/6088/1534.full.pdf
12. Secrets of Influenza: https://www.youtube.com/watch?v=wzGxKTzuDv0

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Keywords
gaslightinggain of functionsam bailey
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