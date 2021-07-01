© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Gain of Function Gaslighting
Follow
0
Share
Report
91 views • July 01, 2021
Sam Bailey, June 29, 2021
Dr Sam delves into “Gain of Function” research and asks are we being gaslighted?
Please support my channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave me a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
* Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
* US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Virus Mania E-book:
* Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
* NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
*Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
*Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
*Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
*Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
*Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Virus Mania - 3rd English edition
2. Definition of virus: https://www.merriam-webster.com/dictionary/virus
3. The Truth About Virus Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=huEaH-boaoY
4. Appearances Can Be Deceiving - Viral-like Inclusions in COVID-19 Negative Renal Biopsies by Electron Microscopy: https://kidney360.asnjournals.org/content/1/8/824
5. Ultrastructural Characterization of SARS Coronavirus: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322934/
6. The Genome Sequence of the SARS-Associated Coronavirus: https://science.sciencemag.org/content/300/5624/1399.long
7. Large-Volume Purification of Tumor Viruses by Use of Zonal Centrifuges: https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC380491&;blobtype=pdf
8. Hunting for Viruses with Dr Andy Kaufman: https://www.bitchute.com/video/7mx324ePBf1i/
9. Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036342/
10. Laboratory-created A(H5N1) viruses transmissible between ferrets: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/TER-RA-120229-Laboratory-created-A-H5N1-viruses-transmissible-between-ferrets.pdf
11. Airborne Transmission of Influenza A/H5N1 Virus Between Ferrets: https://science.sciencemag.org/content/sci/336/6088/1534.full.pdf
12. Secrets of Influenza: https://www.youtube.com/watch?v=wzGxKTzuDv0
Subscribe for new YouTube videos ▶ https://www.youtube.com/c/DrSamBailey
Follow me on Odysee (go on you know you want to!) ▶ https://odysee.com/@drsambailey:c
Follow me on BrandNew Tube (yes, it has even more stuff!) ▶ https://brandnewtube.com/@Drsambailey
Send business/sponsorship inquiries to [email protected]
Dr Sam delves into “Gain of Function” research and asks are we being gaslighted?
Please support my channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Leave me a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
* Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cm_sp=snippet-_-srp1-_-PLP1
* US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Virus Mania E-book:
* Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
* NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
*Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
*Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
*Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
*Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
*Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Virus Mania - 3rd English edition
2. Definition of virus: https://www.merriam-webster.com/dictionary/virus
3. The Truth About Virus Isolation: https://www.youtube.com/watch?v=huEaH-boaoY
4. Appearances Can Be Deceiving - Viral-like Inclusions in COVID-19 Negative Renal Biopsies by Electron Microscopy: https://kidney360.asnjournals.org/content/1/8/824
5. Ultrastructural Characterization of SARS Coronavirus: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322934/
6. The Genome Sequence of the SARS-Associated Coronavirus: https://science.sciencemag.org/content/300/5624/1399.long
7. Large-Volume Purification of Tumor Viruses by Use of Zonal Centrifuges: https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC380491&;blobtype=pdf
8. Hunting for Viruses with Dr Andy Kaufman: https://www.bitchute.com/video/7mx324ePBf1i/
9. Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7036342/
10. Laboratory-created A(H5N1) viruses transmissible between ferrets: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/TER-RA-120229-Laboratory-created-A-H5N1-viruses-transmissible-between-ferrets.pdf
11. Airborne Transmission of Influenza A/H5N1 Virus Between Ferrets: https://science.sciencemag.org/content/sci/336/6088/1534.full.pdf
12. Secrets of Influenza: https://www.youtube.com/watch?v=wzGxKTzuDv0
Subscribe for new YouTube videos ▶ https://www.youtube.com/c/DrSamBailey
Follow me on Odysee (go on you know you want to!) ▶ https://odysee.com/@drsambailey:c
Follow me on BrandNew Tube (yes, it has even more stuff!) ▶ https://brandnewtube.com/@Drsambailey
Send business/sponsorship inquiries to [email protected]
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.