BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Episode 153: Vom Umgang mit dem „Feind“
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
5 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • 3 days ago

Über die Balance zwischen Offenheit und Selbstschutz in der Begegnung mit Andersdenkenden.

Literatur:

    • Candles in the Dark. A Seminar To Free the World by Deprogramming Statists / Larken & Amanda Rose https://therosechannel.com/citd


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
liebeoffenheitsicherheitobjektive moralnaturrechtselbstschutzfurcht
Chapters

34:08End Screen

FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Israeli Army Builds Ground Barrier Extending Beyond Yellow Line in Gaza

Israeli Army Builds Ground Barrier Extending Beyond Yellow Line in Gaza

Garrison Vance
Former Swiss politician who championed child protection now faces life sentence for rape

Former Swiss politician who championed child protection now faces life sentence for rape

Cassie B.
France Approves Social Media Ban for Children Under 15

France Approves Social Media Ban for Children Under 15

Douglas Harrington
ICE Detains Relatives Sponsoring Migrant Children, Records Show

ICE Detains Relatives Sponsoring Migrant Children, Records Show

Morgan S. Verity
Senate Blocks Resolution to Restrict Trump&#8217;s Iran War Powers

Senate Blocks Resolution to Restrict Trump’s Iran War Powers

Garrison Vance
Journalist Ben Swann reports on ENGINEERED SCARCITY of global food, fertilizer, and fuel

Journalist Ben Swann reports on ENGINEERED SCARCITY of global food, fertilizer, and fuel

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy