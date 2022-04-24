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Виктория ПреобРАженская. «Блогерши-фрики и им подобные изгаляются»
Vera Nika
Vera Nika
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169 views • April 24, 2022

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos  (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Блогерши-фрики и им подобные изгаляются». Читает Автор. https://youtu.be/UnTfcBIZnzU

Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/blogershi-friki-i-im-podobnye-izgalyayutsya

Книги Виктории ПреобРАженской: https://usmalos.com/biblioteka/knigi


Авторские Музыкальные Альбомы Виктории ПреобРАженской: https://usmalos.com/kosmicheskoe-poliiskusstvo-tretego-tysyacheletiya-viktorii-preobrazhenskoj/spontannaya-muzyka-i-pesnya


Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!»: https://youtu.be/tz2kG_2hVIg


Фильм «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»»: https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M


Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО». (Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Telegram Канал «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya 

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