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EL GRANO DEL SISTEMA 318: AHORA LA VIRUELA?
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711 views • April 28, 2020
INTRODUCCIÓN 1:36
DIOS SALVE A LOS VIEJOS 2:50
TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA 15:52
COMO SIGUE ESTO? 20:11
DERIVACIONES DE LA PANDEMIA 24:27
EL GRAN MERITO 30:44
LOGROS ESTRATÉGICOS 39:20
LA STASI ELECTRÓNICA 45:16
INGENIERÍA SOCIAL 47:12
CONTAMINADOS 50:35
CURIOSIDADES DEL 5G 53:14
COMIENZA LA SECESIÓN EN ITALIA? 57:11
EN LA CUARENTENA OTROS TRABAJAN 59:30
EL PAÍS DEL QUE ME IMPORTA 1:01:22
EL PATRÓN CONSTANTE DE LA OMS 1:07:02
LAS VACUNAS 1:09:55
LOS MÉDICOS CUBANOS 1:24:11
CONCLUSIONES 1:26:50
DIOS SALVE A LOS VIEJOS 2:50
TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA 15:52
COMO SIGUE ESTO? 20:11
DERIVACIONES DE LA PANDEMIA 24:27
EL GRAN MERITO 30:44
LOGROS ESTRATÉGICOS 39:20
LA STASI ELECTRÓNICA 45:16
INGENIERÍA SOCIAL 47:12
CONTAMINADOS 50:35
CURIOSIDADES DEL 5G 53:14
COMIENZA LA SECESIÓN EN ITALIA? 57:11
EN LA CUARENTENA OTROS TRABAJAN 59:30
EL PAÍS DEL QUE ME IMPORTA 1:01:22
EL PATRÓN CONSTANTE DE LA OMS 1:07:02
LAS VACUNAS 1:09:55
LOS MÉDICOS CUBANOS 1:24:11
CONCLUSIONES 1:26:50
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