© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Revoir le débat du 2nd tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron
Follow
0
Share
Report
10 views • April 22, 2022
20 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=v6g0u6yrDGc
franceinfo : https://www.youtube.com/channel/UCO6K_kkdP-lnSCiO3tPx7WA
A J-5 du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen (candidate du Rassemblement national) et Emmanuel Macron (président-candidat à sa réélection) se retrouvent pour débattre de leur programme.
http://www.franceinfo.fr
Twitter : https://twitter.com/franceinfo
Facebook : https://www.facebook.com/franceinfo/
Instagram : https://www.instagram.com/franceinfo/
Nota IMPORTANT : Détail des 14 mensonges de Macron ce 20.04.21
👉 La publication FB de Charles-Henri Gallois sur les 14 mensonges de Macron : https://www.facebook.com/100063487879429/posts/408859581240301
1) Sa belle-fille s’est battu avec le Ministre de Macron pour qu’il n’y ait pas d’éoliennes au Touquet où il va en vacances.
2) La dette COVID-19 ne représente bien que 165 milliards d’euros sur les 600 milliards d’euros de dette du quinquennat Macron.
3) Le numerus clausus n’a pas été supprimé en 2018 comme il l’affirme mais en 2021. Ce n’est d’ailleurs pas une vraie suppression et le nombre d’étudiants en médecine y reste limité.
4) Contrairement à ce qu’il affirme pour imposer sa réforme injuste et antisociale de la retraite à 65 ans, exigée par l’UE, le Conseil d’orientation des retraites (COR) estime que le système actuel n’est pas en danger.
5) Le record historique de déficit de la balance commerciale est bien lié à la désindustrialisation.
6) La consultation des maires pour les fermetures de classes est une blague. Même si le maire n’est pas d’accord, la classe ferme. C’est la consultation macroniste : l’avis est déjà pris, je vous en informe et vous devez la fermer.
7) Google ne respecte pas les données personnelles et a été condamné. L’UE n’est en rien un atout sur le sujet puisqu’elle vient de décider le transfert de données aux États-Unis.
8) L’UE n’a été en rien un atout pour lutter contre la crise du COVID19 :
- Retard sur le Royaume-Uni du Brexit dans le lancement de la campagne de vaccination
- Dogme des frontières ouvertes
- Saccage de l’hôpital public
Le révisionnisme En Marche !
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co370312/covid-19-l-ue-n-est-pas-le-vaccin-mais-la-meilleure-amie-du-virus
9) Son sketch sur la Russie était aussi grotesque. C’est Macron qui a vendu des armes à la Russie de Poutine jusqu’en 2020.
Une fois un prêt accordé, c’est la banque qui est en risque de défaut de paiement et elle ne peut exiger un remboursement direct. C’est toujours la même chose et cela ne donne pas plus de pouvoir au banquier qu’il soit français, russe ou allemand.
https://amp.france24.com/fr/france/20220315-guerre-en-ukraine-la-france-a-vendu-des-équipements-militaires-à-la-russie-jusqu-en-2020
10) Pour Macron, la souveraineté n’appartient pas au peuple mais uniquement aux élus. Cet antidémocrate n’a visiblement pas lu la Constitution et son article 3 !
11) Contrairement à ce que prétend Macron, le traité de libre échange avec le Mercosur (🇧🇷🇦🇷🇺🇾🇵🇾) n’est pas du tout enterré et l’UE 🇪🇺 continue de pousser à fond cet accord qui sera un désastre pour nos agriculteurs !
12) Macron explique que la plus grosse baisse d’impôt serait la suppression de la taxe d’habitation et non celle de l’ISF. Énième mensonge, une partie de la classe moyenne paie encore la taxe d’habitation et surtout elle a été compensée par l’explosion de la taxe foncière !
13) Autre énorme mensonge, la soi-disant réforme du travail détaché : les cotisations sociales restent payées dans le pays d’origine, elle exclut le transport routier. La seule soi-disant avancée est de le limiter à 18 mois. Problème : la durée moyenne du travail détaché est en France 🇫🇷 de 33 jours.
Une « réforme » cosmétique et inutile qui ne change rien au problème et à la concurrence déloyale du travail détaché.
14) Autre ânerie de Macron : la confusion entre interconnexion et marché de l'électricité de l'UE 🇪🇺. La Suisse 🇨🇭 est interconnectée au réseau européen mais ne fait pas partie de ce marché. Et elle a une électricité moins chère que l'UE dont le calcul est indexé sur le gaz. Elle peut bénéficier à plein régime de son mix électrique peu coûteux avec de l’hydraulique et du nucléaire.
La France aurait un prix de l’électricité bien moins cher, grâce au nucléaire, si elle n’était pas dans ce marché de l’UE ! Quant à sa réforme du marché de l'électricité de l’UE, il faut l’unanimité et elle n’arrivera pas. Il obtiendra au mieux une réforme cosmétique et inutile qui ne changera pas le problème comme pour les travailleurs détachés.
franceinfo : https://www.youtube.com/channel/UCO6K_kkdP-lnSCiO3tPx7WA
A J-5 du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen (candidate du Rassemblement national) et Emmanuel Macron (président-candidat à sa réélection) se retrouvent pour débattre de leur programme.
http://www.franceinfo.fr
Twitter : https://twitter.com/franceinfo
Facebook : https://www.facebook.com/franceinfo/
Instagram : https://www.instagram.com/franceinfo/
Nota IMPORTANT : Détail des 14 mensonges de Macron ce 20.04.21
👉 La publication FB de Charles-Henri Gallois sur les 14 mensonges de Macron : https://www.facebook.com/100063487879429/posts/408859581240301
1) Sa belle-fille s’est battu avec le Ministre de Macron pour qu’il n’y ait pas d’éoliennes au Touquet où il va en vacances.
2) La dette COVID-19 ne représente bien que 165 milliards d’euros sur les 600 milliards d’euros de dette du quinquennat Macron.
3) Le numerus clausus n’a pas été supprimé en 2018 comme il l’affirme mais en 2021. Ce n’est d’ailleurs pas une vraie suppression et le nombre d’étudiants en médecine y reste limité.
4) Contrairement à ce qu’il affirme pour imposer sa réforme injuste et antisociale de la retraite à 65 ans, exigée par l’UE, le Conseil d’orientation des retraites (COR) estime que le système actuel n’est pas en danger.
5) Le record historique de déficit de la balance commerciale est bien lié à la désindustrialisation.
6) La consultation des maires pour les fermetures de classes est une blague. Même si le maire n’est pas d’accord, la classe ferme. C’est la consultation macroniste : l’avis est déjà pris, je vous en informe et vous devez la fermer.
7) Google ne respecte pas les données personnelles et a été condamné. L’UE n’est en rien un atout sur le sujet puisqu’elle vient de décider le transfert de données aux États-Unis.
8) L’UE n’a été en rien un atout pour lutter contre la crise du COVID19 :
- Retard sur le Royaume-Uni du Brexit dans le lancement de la campagne de vaccination
- Dogme des frontières ouvertes
- Saccage de l’hôpital public
Le révisionnisme En Marche !
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co370312/covid-19-l-ue-n-est-pas-le-vaccin-mais-la-meilleure-amie-du-virus
9) Son sketch sur la Russie était aussi grotesque. C’est Macron qui a vendu des armes à la Russie de Poutine jusqu’en 2020.
Une fois un prêt accordé, c’est la banque qui est en risque de défaut de paiement et elle ne peut exiger un remboursement direct. C’est toujours la même chose et cela ne donne pas plus de pouvoir au banquier qu’il soit français, russe ou allemand.
https://amp.france24.com/fr/france/20220315-guerre-en-ukraine-la-france-a-vendu-des-équipements-militaires-à-la-russie-jusqu-en-2020
10) Pour Macron, la souveraineté n’appartient pas au peuple mais uniquement aux élus. Cet antidémocrate n’a visiblement pas lu la Constitution et son article 3 !
11) Contrairement à ce que prétend Macron, le traité de libre échange avec le Mercosur (🇧🇷🇦🇷🇺🇾🇵🇾) n’est pas du tout enterré et l’UE 🇪🇺 continue de pousser à fond cet accord qui sera un désastre pour nos agriculteurs !
12) Macron explique que la plus grosse baisse d’impôt serait la suppression de la taxe d’habitation et non celle de l’ISF. Énième mensonge, une partie de la classe moyenne paie encore la taxe d’habitation et surtout elle a été compensée par l’explosion de la taxe foncière !
13) Autre énorme mensonge, la soi-disant réforme du travail détaché : les cotisations sociales restent payées dans le pays d’origine, elle exclut le transport routier. La seule soi-disant avancée est de le limiter à 18 mois. Problème : la durée moyenne du travail détaché est en France 🇫🇷 de 33 jours.
Une « réforme » cosmétique et inutile qui ne change rien au problème et à la concurrence déloyale du travail détaché.
14) Autre ânerie de Macron : la confusion entre interconnexion et marché de l'électricité de l'UE 🇪🇺. La Suisse 🇨🇭 est interconnectée au réseau européen mais ne fait pas partie de ce marché. Et elle a une électricité moins chère que l'UE dont le calcul est indexé sur le gaz. Elle peut bénéficier à plein régime de son mix électrique peu coûteux avec de l’hydraulique et du nucléaire.
La France aurait un prix de l’électricité bien moins cher, grâce au nucléaire, si elle n’était pas dans ce marché de l’UE ! Quant à sa réforme du marché de l'électricité de l’UE, il faut l’unanimité et elle n’arrivera pas. Il obtiendra au mieux une réforme cosmétique et inutile qui ne changera pas le problème comme pour les travailleurs détachés.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.