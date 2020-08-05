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Preuve que le port du masque est "sans" danger
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15 views • August 05, 2020
YT 4 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=PXLIvSl_ywU
L'Aile à Stick : https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
2020/111 Preuve que le port du masque est "sans" danger ... car chacun sait que la respiration dans un air confiné et saturé en CO2 n'est rien de moins que propice à une bonne santé...
Pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaine
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Liens :
VK -
Un professeur de sciences explique pourquoi les enfants devraient porter un masque lorsqu'ils retournent à l'école.
Mesure CO2
https://th-industrie.com/content/13-mesure-co2
Appareil de mesure de dioxyde de carbone
https://www.conrad.fr/p/appareil-de-mesure-du-dioxyde-de-carbone-extech-co230-1491931
Un professeur de sciences montre que l'accumulation de dioxyde de carbone dans un masque typique est "tout à fait sûre"... !
https://youtube.be/watch?v=S1bc5500tBQ
L'Aile à Stick : https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
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Mesure CO2
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