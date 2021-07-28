BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

2021-07-28 Peter R. Breggin - Corona Committee Ad-Hoc Session 14 - "My best Interview to date"
LovePeaceHeal
LovePeaceHeal
106 followers
Follow
1
Share
Report
31 views • August 16, 2021
Mirrored from https://youtu.be/DOMm-Z2xRfY

This is a live premiere of a pre recorded interview.

Dies ist eine Live-Premiere eines voraufgezeichneten Interviews.

Der Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch.

Erfahren Sie mehr über den Ausschuss: https://corona-ausschuss.de
Anonyme Hinweise an den Corona-Ausschuss: https://securewhistleblower.com
Telegram Ausschuss: https://t.me/s/Corona_Ausschuss
Telegram OVALmedia: https://t.me/s/OVALmedia

Nur durch Ihre Spende ist die Arbeit des Ausschusses möglich.
Spendenbescheinigungen können wir derzeit leider noch nicht ausstellen.

Rechtsanwaltsanderkonto/Treuhandkonto:

Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich
Verwendungszweck: “Spende Corona-Ausschuss”

IBAN: DE06 3701 0050 0989 9305 04
BIC: PBNKDEFFXXX
_______________________________________

Die Stiftung Corona Ausschuss ist Produzentin der Live Streams und inhaltlich verantwortlich.

OVALmedia Berlin GmbH verantwortet die technische Übertragung. Beide finanzieren ihre Arbeit durch Spenden. Bitte unterstützen Sie auch OVALmedia.

Überweisung:
Name: Robert Cibis
IBAN: DE93 7603 0080 0200 8728 18
BIC: CSDBDE71

Paypal:
OVALmedia Berlin GmbH
https://www.paypal.com/paypalme/ovalmediaberlin
Keywords
covidreiner fuellmichcorona committee
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The UN&#8217;s double standard: A case study in censorship

The UN’s double standard: A case study in censorship

Ava Grace
OpenAI Seeks $30B at $1.4T Valuation as Altman Faces Bipartisan Criticism

OpenAI Seeks $30B at $1.4T Valuation as Altman Faces Bipartisan Criticism

Chase Codewell
The Real Reason Why MAHA Is Fracturing: It Betrayed Its Base and Attacked Its Champions

The Real Reason Why MAHA Is Fracturing: It Betrayed Its Base and Attacked Its Champions

Mike Adams
Report: Voters Use ChatGPT and Other Chatbots for Midterm Ballot Research, Raising Bias and Privacy Concerns

Report: Voters Use ChatGPT and Other Chatbots for Midterm Ballot Research, Raising Bias and Privacy Concerns

Chase Codewell
Trump&#8217;s Iranian ultimatum: A false flag operation to drag America into another endless war

Trump’s Iranian ultimatum: A false flag operation to drag America into another endless war

Patrick Lewis
Germany&#8217;s war preparation: A nation caught between history and hubris

Germany’s war preparation: A nation caught between history and hubris

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy