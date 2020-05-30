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Victimes des ondes - Jussi Eerola - 2009
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5 views • May 30, 2020
C’est pas si souvent que l’on a un documentaire sur le sujet de l’électrosensibilité pour ne pas le noter, il s’agit donc d’un reportage d’origine Finlandaise réalisé par Jussi Eerola en 2009 qui traite de cette maladie à travers 3 témoignages d’individu qui ont développer une sensibilité aux champs électromagnétique au cours de leur carrière ou tout simplement sur un lieu de vie exposer à une trop forte pollution électromagnétique, tout du moins une exposition dont leurs corps n’a pu supporter et ne le supporte plus même en prenant certaines précautions.
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